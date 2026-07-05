ALİ ÖNER VE ZEYNEP ATILGAN BODRUM'DA
Gümbet’te görüntülenen çift, Ege’nin serin sularında romantik anlar yaşarken güneşin tadını da birlikte çıkardı.
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Dizide birlikte rol alan ve kısa süre önce ilişkilerini duyuran Zeynep Atılgan ile Ali Öner, yaz sezonunu Bodrum’da geçiriyor.
Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre çift, tatillerine Ege kıyılarında devam ederken Gümbet’te bir plajda objektiflere yansıdı.
Gün boyu hem denizin hem de güneşin keyfini çıkaran ikili, zaman zaman serinlemek için kendilerini Ege’nin sularına bıraktı.
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Yüzdükten sonra şezlonglarına dönerek dinlenmeyi tercih eden çift, sakin ve keyifli anlarıyla dikkat çekti.
Zeynep Atılgan’ın leopar desenli bikini tercihi de gözlerden kaçmazken, uyumlu halleri çevredekilerin ilgisini çekti. Romantik tatilleriyle gündeme gelen çift, gün boyunca baş başa vakit geçirdi.
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