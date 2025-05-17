Muğla’nın Bodrum ilçesinde şehir merkezindeki Kumbahçe Halk Plajı’nın otel motel restoran ve kafeteryaların masa, sandalye, şemsiye ve şezlongları ile denizin içine kadar işgal etmesi vatandaşların sert tepkisine neden oldu. Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Tamer Mandalinci, Kumbahçe Mahalle Muhtarı Zehra Bilgin ve Bodrum Milli Emlak Müdürü şikayetler üzerine Kumbahçe halk plajında inceleme ve denetimlerde bulundu.

İŞGALLER KALKANA KADAR EYLEMLER DEVAM EDECEK

Özgür Kıyılar Platformu İnisiyatifi Sözcüsü Güney Şirin yaptığı açıklamada “Geçen yıl Bodrum sahillerinde 18 eylem yaptık. Bu yılda eylemlerimizi sahil işgalleri kalkana kadar sürdüreceğiz. Denizin içine kadar masa sandalye koymak, halka kamuya ait yerleşik işgal etmek yasalara aykırı. Yerel yönetimden bunlara engel olunmasını istedik, isteyeceğiz. Anayasının tarif ettiği Kıyı Kanunu uygulanıp işgaller son buluncaya kadar her hafta eylemlerimiz devam edecek” diye konuştu.

"GEÇEN YIL SÖZÜMÜZÜ DİNLEMEDİLER"

Denetim yapanlar sahildeki işgalleri görünce şok oldu

BELEDİYE BAŞKANI DA ŞAŞTI KALDI

Kıyı şeridinin halkın kullanımına açık kalmasını ve Bodrum Kalesi’nin manzarasının görünür olmasını hedeflediklerini belirten Mandalinci,

“Geçtiğimiz yıllarda Kumbahçe esnafımıza denize en az 3 metre mesafe istediğimizi söylemiştik. Vatandaşlarımızın sahili verimli kullanması, sirkülasyonun daha iyi yapılması hem de Kale ile manzaranın bütünleşmesi için bunu istiyorduk. Ancak geçtiğimiz yıl yaptığımız sözlü uyarılar maalesef tam olarak karşılık bulmadı. Bu sene sayın Kaymakamımızla beraber iş birliği içerisinde sayın Milli Emlak Müdürümüz ile beraber sahadayız. Bir hafta 10 gün içerisinde Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleriyle beraber sahilde Kaymakam beyle belirlediğimiz metre ölçüsü dahilinde dubalama çalışması yapacağız. İşletmeler dubaların arkasında faaliyet gösterirken ön taraftaki alanda vatandaşlar güneşlenip denize girebilecek.” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI ELİNDE METRE İLE DENİZİN İÇİNE KADAR OLAN İŞGALLERİ ÖLÇTÜ

Eline metre alarak sahilde denize kadar inen mas sandalyeleri ölçen Mandalinci “Düzenlemeyi yaparken sorunları da görmezden gelemeyiz. Orada açacağımız 3-4 metrelik koridorda insanlar nezih bir şekilde denize girerken ahlakımıza yakışmayan uygunsuz hareketlerin yapılması durumunda kolluk kuvvetlerimizle beraber mücadele edeceğiz. Karar verirken bir çok açıdan yarar ve fayda mekanizmasını da irdeliyoruz. Yakın zamanda Kumbahçe sahilimizin daha nizamlı, daha kurallı bir sistem ile hayata geçtiğini göreceğiz. Hem esnafımız hem vatandaşlarımız hem de bölgemizi ziyarete gelen turistlerimiz kazanacak.” Diye konuştu.