Bodrum Yalıkavak’taki Kesme Dağı, rant kurbanı oluyor. Saray müteahhidi Rönesans’ın arazide yaptığı hafriyat çalışması devam ederken SÖZCÜ’nün gündeme taşıdığı Bodrum’daki bu projeye İYİ Parti’den tepki geldi. İYİ Muğla Milletvekili Metin Ergun, “Kesme Dağı rant projeleri uğruna talan ediliyor, Bodrum’un doğal dokusu da geri dönülemez şekilde tahrip ediliyor, Bodrum’daki yerel yönetim de bu rant düzenine alet oluyor” dedi. Ergun, SÖZCÜ’ye yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

MANZARA KORKUNÇ

- Kamu arazileri, ormanlar, sahiller ve tarım toprakları, iktidarın bilinçli tercihleriyle belirli şirketlere devredilerek ranta açılıyor. Bu anlayış nedeniyle doğa katlediliyor, halkın yaşam alanları yok ediliyor.

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kesme Dağı’nı kapsayan hazine arazisi, rant projeleri uğruna talan edildi. Ortaya çıkan manzara, rant hırsının ulaştığı korkunç boyutu da gözler önüne seriyor.

- Özellikle Bodrum Belediyesi’nin bu projeye inşaat ruhsatı verdiği ve karşılığında şirketten 10 araçlık bir bağış kabul ettiği iddiaları, yerel yönetimlerin de bu rant düzenine alet olduğunu gösteren vahim gelişmeler.

NE OLMUŞTU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu araziyi Emlak Konut’a, Emlak Konut da Rönesans’a ait MRE İnşaat Şirketi’ne satmıştı. Arazinin planı bakanlık tarafından dört günde değiştirildi. CHP’li Bodrum Belediyesi hemen inşaat ruhsatı çıkardı, şirket de 10 aracı bağış olarak belediyeye verdi. Rönesans, süper lüks 66 villa yapacak.

Cehenneme çevirdiler

Burhan Uzuner “Burada 5-6 ay önce başlayan inşaatta hiçbir güvenlik önlemi yok. Mahalleli olarak korku ile yaşıyoruz. Güzelim araziyi cehenneme çevirdiler. Defalarca şikayet ettik ancak yeterli denetim yok. Denetleme yok” dedi.

Su kuyuları yok ediliyor

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Bodrum Gönüllüsü Mirbahattin Demir: Korkunç bir gerçeğe tanığız. Prof. Dr. Doğan Kantarcı’yla yaptığımız araştırmada Yalıkavak’ın su ihtiyacını karşılayan kuyuların burada olduğunu saptamıştık, yok ediliyor.