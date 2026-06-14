Türkiye'nin ve dünyanın en önemli tatil adreslerinden biri olan Bodrum'un, 183 yıl önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.



Fotoğrafın, Fransız arkeolog Joseph Philibert Girault de Prangey tarafından 1843’te çekildiği belirtildi.





BODRUM'UN BİLİNEN İLK FOTOĞRAFI



Prangey, Bodrum’un bilinen ilk fotoğrafını 45 kilo ağırlığındaki bir makine ile çekti. Fotoğrafın orijinalinin Fransa Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane arşivi sitesi yer aldığı belirtildi.





SADELİĞİYLE BÜYÜLEDİ



Halihazırda tüm dünyanın hayranlıkla izlediği Bodrum'un 183 yıl önce çekilmiş görüntüsü, bugüne kıyasla daha doğal ve sade görüntüsüyle bakanlara iç geçirtti.