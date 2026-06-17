Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir restorana gelerek sipariş veren, ardından yemek yiyip içki içen iki müşteri, gecenin sonunda hesabı ödemeden mekandan ayrıldı.
Hesap ödemeden kaçan şahısların o anları, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İncelenen kamera kayıtlarında, masada karşılıklı oturan iki kişiden önce birinin ayağa kalkarak dikkat çekmeden restorandan ayrıldığı, çok kısa bir süre sonra ise masada kalan diğer şahsın yerinden kalkıp hızlı adımlarla uzaklaştığı görüldü.
Müşterilerin masaya geri dönmemesi üzerine hesabı ödemeden kaçtıklarını anlayan işletme sahipleri ve çalışanları büyük bir şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.