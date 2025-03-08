Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Çiftlik Mahallesinde yapımı gerçekleştirilen Kadın Yaşam Merkezi’nini açılışına CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve ilçe yönetimi, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, Çiftlik ve Kızılağaç mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mandalinci açıklamasında Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi’nin sadece bir mekân olarak kalmayacağını, bu merkezin kadın dayanışmasının, eşitlik mücadelesinin ve özgürleşmenin bir simgesi olacağını belirterek “Kadınlar pek çok alanda engellerle, baskılarla, yıldırma politikalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. İşte bu merkez, tam da bunun için var. Kadınların birlikte üreteceği, öğreneceği, paylaşacağı, birbirine güç vereceği bir alan yaratmak için var. Çünkü kadınlar güçlendikçe toplum da güçlenir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kadınlarla birlikte merkezin açılışını gerçekleştirdi.