Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından Bodrum Barış Meydanı’nda önceki akşam “Bir Yol Var” halk buluşması, vatandaşların yoğun katılımı ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

‘DOĞA TALAN EDİLDİ’

Etkinlikte konuşan TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, kiraların 50 bin-100 bin lira arasında değiştiği ilçede memurların artık yaşayamadığını, Bodrum’a hizmet eden emekçilerin Mumcular gibi dış mahallelere sürgün edildiğini ifade etti. Kadıgil ayrıca, Bodrum’daki su krizinin tesadüf olmadığını, maden şirketlerinin doğayı talan etmesi ve halka ait olan suyu tüketmesi nedeniyle bu krizin yaşandığını vurguladı.

Kadıgil, Ekrem İmamoğlu’ndan Can Atalay’a ve Selahattin Demirtaş’a kadar pek çok ismin siyasi rehin olarak tutulduğunu da ifade etti.