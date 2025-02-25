Bodrum’da yaşayan DMD (Duchenne Musküler Distrofi) hastası 9 yaşındaki Eymen Özdoğan’ın hayata tutunabilmesi için ailesi Valilik onaylı bir yardım kampanyası başlattı. “Eymen’in Elinden Tutar Mısınız?” adıyla duyurulan kampanya kapsamında, tedavi masraflarının karşılanabilmesi için 2.950.000 dolar gerekiyor.

9 yaşındaki Eymen'e 4 yaşında iken DMD teşhisi kondu. O yıldan bu yana kortizon ilaçları kullanan Eymen'in karaciğer enzimleri, ilaca bağlı olarak hızla düşüyor. Ailesi, minik Eymen için yaklaşık üç ay önce kalp ilaçları da almaya başladı. Anne Özlem Özdoğan, "Tek derdimiz yürüme yetisini kaybetmeden ilacımızı alabilmek. Bunun için de maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var" diyor.

Eymen’in ailesi, gerekli olan bu yüksek meblağı toplamak için destek çağrısında bulundu. Valilik onayıyla başlatılan kampanya kapsamında Türk Lirası, Dolar ve Euro için üç farklı IBAN numarası paylaşıldı. Aile, Bodrum halkı başta olmak üzere tüm duyarlı vatandaşlardan destek bekliyor.

“Her Bağış, Eymen İçin Bir Umut”

DMD, kasları zamanla zayıflatan ve hareket kabiliyetini kısıtlayan genetik bir hastalık. Dünyada sadece belirli ülkelerde uygulanan gen tedavisi sayesinde hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabiliyor ve Eymen için bu tedavi büyük bir umut. Ancak tedavi masrafları oldukça yüksek olduğu için ailesi, destek kampanyasına büyük önem veriyor.

Anne ve baba, Eymen’in sağlığına kavuşması için mücadele ederken, küçük çocuğun günden güne daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söylüyor. “Eymen’in tek şansı bu tedaviye ulaşmak. Herkesin desteğiyle onun elinden tutabiliriz” diyerek Bodrum halkına ve tüm Türkiye’ye sesleniyorlar.

Bağış yapmak için:

Aile, bağış yapmak isteyenler için resmi hesap bilgilerini ve kampanya detaylarını sosyal medya hesaplarından ve afişlerden paylaşmaya devam ediyor. Kampanyaya destek olmak isteyenler, valilik onaylı hesaplara doğrudan bağış yaparak Eymen’in hayatına dokunabilir. Kampanya, e-devlet'ten de kontrol edilebilir.