Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kent Konseyi tarafından “Kan Kokan Yasayı İptal Et” eylem ve basın açıklaması yapıldı.
Bugün öğle saatlerinde Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde hayvanları ile birlikte toplanan yaklaşık 100 hayvansever Bodrum Hayvan Hakları Derneği üyesi Füsun Uslu ve dernek üyeleri de destek verdi.
 
Ellerinde “Yasayı Geri Çek” , “Sokaktayım Yanındayım”, “Onlar Bizim Canlarımız Kıısırlaştır Aşılat Yaşat”, “Sahipsiz Değilsin Yanındayız” dövizleri ile gelen hayvanseverler yasanın iptal edilmesi için tepkilerini dile getirdiler.

HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDET TEŞVİK EDİLMEKTE

Kent Konseyi üyesi Ayşen Doğancı yaptığı açıklamada “Anayasa Mahkemesinin , bu kan kokan katliam  yasasına dur demesini beklediğimiz  bu süreçte;Yetkililerin  cezasızlık  politikalarıyla , hayvanlara yönelik şiddet teşvik edilmekte,  kısırlaştırma  çalışmaların yetersiz  kalmakta  ve halk sağlığı bahanesiyle hayvanların topluca öldürülmesi meşrulaştırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ VE BELEDİYE GÖREVLİLERİ GÖREVLERİNİ YAPMAZKEN

Doğancı açıklamasının devamında ise Bu yasa çıkana kadar, sanki boşlukta yaşayan ilçe tarım müdürlüğü ve belediye  görevlileri  ( ki kendileri burada bizi dinliyor) , öncelikli görevlerini  yapmaz iken, Bodrumda ahbap çavuş akrabalık hemşericilik  ilişkileri  içerisinde, sahiplendiği  hayvanı sokağa bırakan şahıslara hiç bir ceza kesmemişken ,merdiven altı üretimi durdurmak için hiç bir çaba sarf etmemişlerken,   kötü şartlarda, neredeyse yaşamı işkence  haline dönen  inek , eşek ve benzeri hayvanları  kurtarma konusunda, bütün cabalarımıza  karşı , zorla , rica minnet  işlem yaparken,  zehirlenen , öldürülen köpeklerimizin  davasına binbir çaba ve şikayet ile  anca  o da mecburiyetten  müdahil olurken;Yetkililer,  kanunun yasanın anayasa mahkemesinde  görüşülmesinin sonucunu dahi  beklemeden, hayvanlarımızın  yaşam hakları  konusunda, ne yazık ki hayvandan yana olmamayı  inanılmaz bir hızla seçmişlerdir” dedi.

HİÇBİR HAYVANI ÖLÜME TERK ETMEYECEĞİZ

Doğancı açıklamasında Bodrum’da 7 bin köpeğin doğal yaşam alanı  altında yaşamasının önerildiğini belirterek “Ancak beceriksiz yöneticiler ve  işini doğru yapmayan kamu kurumları yüzünden bu sonuca gelinmişken içlerinde  belki de tek masum canlı olan hayvanlarımızın  bedel ödemek zorunda kalmasını  asla kabul etmiyoruz. Bodrum için konuşulan bir arada  tam 7000 bin köpeğin doğal yaşam alanı adı altında yaşamasıymış.  Bu  sözde çözüm Hayırsız adanın 2025 versiyonundan başka bir şey  olmayacak  ve bu vebal hepimizin üzerinde olacaktır.Gerçekten  Bu mu çözümünüz?  Bu mı ahlâki olan? Bu mı insanlara huzura kavuşacak "çözüm"? Bizler yaşamdan ve yaşatmaktan asla vazgeçmeyeceğimizi, her yaşamı tek tek savunacağımızı, hiçbir hayvanı toplama kamplarına ve ölüme terk etmeyeceğimizi  buradan bir kere daha haykırıyoruz.
Ve ayrıca Anayasa Mahkemesi'ni de yaşamdan ve yaşatmaktan yana olmaya ve bir an evvel bu kan kokan yasayı iptal etmeye  davet ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
Eylem ve basın açıklaması hayvanseverlerin alkış ve “AYM Yasayı Hemen İptal Et” ve “Kısırlaştır Aşılat Yerinde Yaşat Sloganları” ile sona erdi.