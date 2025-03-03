Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kent Konseyi tarafından “Kan Kokan Yasayı İptal Et” eylem ve basın açıklaması yapıldı.

Bugün öğle saatlerinde Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde hayvanları ile birlikte toplanan yaklaşık 100 hayvansever Bodrum Hayvan Hakları Derneği üyesi Füsun Uslu ve dernek üyeleri de destek verdi.

Ellerinde “Yasayı Geri Çek” , “Sokaktayım Yanındayım”, “Onlar Bizim Canlarımız Kıısırlaştır Aşılat Yaşat”, “Sahipsiz Değilsin Yanındayız” dövizleri ile gelen hayvanseverler yasanın iptal edilmesi için tepkilerini dile getirdiler.

HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDET TEŞVİK EDİLMEKTE

Kent Konseyi üyesi Ayşen Doğancı yaptığı açıklamada “Anayasa Mahkemesinin , bu kan kokan katliam yasasına dur demesini beklediğimiz bu süreçte;Yetkililerin cezasızlık politikalarıyla , hayvanlara yönelik şiddet teşvik edilmekte, kısırlaştırma çalışmaların yetersiz kalmakta ve halk sağlığı bahanesiyle hayvanların topluca öldürülmesi meşrulaştırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ VE BELEDİYE GÖREVLİLERİ GÖREVLERİNİ YAPMAZKEN

Doğancı açıklamasının devamında ise Bu yasa çıkana kadar, sanki boşlukta yaşayan ilçe tarım müdürlüğü ve belediye görevlileri ( ki kendileri burada bizi dinliyor) , öncelikli görevlerini yapmaz iken, Bodrumda ahbap çavuş akrabalık hemşericilik ilişkileri içerisinde, sahiplendiği hayvanı sokağa bırakan şahıslara hiç bir ceza kesmemişken ,merdiven altı üretimi durdurmak için hiç bir çaba sarf etmemişlerken, kötü şartlarda, neredeyse yaşamı işkence haline dönen inek , eşek ve benzeri hayvanları kurtarma konusunda, bütün cabalarımıza karşı , zorla , rica minnet işlem yaparken, zehirlenen , öldürülen köpeklerimizin davasına binbir çaba ve şikayet ile anca o da mecburiyetten müdahil olurken;Yetkililer, kanunun yasanın anayasa mahkemesinde görüşülmesinin sonucunu dahi beklemeden, hayvanlarımızın yaşam hakları konusunda, ne yazık ki hayvandan yana olmamayı inanılmaz bir hızla seçmişlerdir” dedi.

HİÇBİR HAYVANI ÖLÜME TERK ETMEYECEĞİZ

Doğancı açıklamasında Bodrum’da 7 bin köpeğin doğal yaşam alanı altında yaşamasının önerildiğini belirterek “Ancak beceriksiz yöneticiler ve işini doğru yapmayan kamu kurumları yüzünden bu sonuca gelinmişken içlerinde belki de tek masum canlı olan hayvanlarımızın bedel ödemek zorunda kalmasını asla kabul etmiyoruz. Bodrum için konuşulan bir arada tam 7000 bin köpeğin doğal yaşam alanı adı altında yaşamasıymış. Bu sözde çözüm Hayırsız adanın 2025 versiyonundan başka bir şey olmayacak ve bu vebal hepimizin üzerinde olacaktır.Gerçekten Bu mu çözümünüz? Bu mı ahlâki olan? Bu mı insanlara huzura kavuşacak "çözüm"? Bizler yaşamdan ve yaşatmaktan asla vazgeçmeyeceğimizi, her yaşamı tek tek savunacağımızı, hiçbir hayvanı toplama kamplarına ve ölüme terk etmeyeceğimizi buradan bir kere daha haykırıyoruz.

Ve ayrıca Anayasa Mahkemesi'ni de yaşamdan ve yaşatmaktan yana olmaya ve bir an evvel bu kan kokan yasayı iptal etmeye davet ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Eylem ve basın açıklaması hayvanseverlerin alkış ve “AYM Yasayı Hemen İptal Et” ve “Kısırlaştır Aşılat Yerinde Yaşat Sloganları” ile sona erdi.