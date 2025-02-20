ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada uçak üreticisi Boeing'den memnun olmadığını ve ABD Başkanlarının şahsi uçağı olan Air Force One uçakları konusunda farklı bir şirketle anlaşabileceklerini söyledi.

Beyaz Saray, Boeing’in iki yeni başkanlık uçağını teslim etmede en az üç yıl geciktiğini belirtti. Trump ve Beyaz Saray, son dönemde Boeing’e yönelik eleştirilerini sıklaştırdı ve şirketin söz verilen teslim tarihini karşılamadığını vurguladı. Trump, "Ben Boeing'ten memnun değilim" diye konuştu.

Air Force One'da gazetecilere konuşarak hayal kırıklığını bir kez daha dile getiren Trump, "bu ihaleyi çok uzun zaman önce verdik Başka bir şey yapabiliriz. Bir uçak satın alabiliriz ya da bir uçak bulabiliriz," ifadelerini kullandı. Ancak Boeing’in rakibi Airbus’ın alternatifler arasında olmadığını açıkça belirtti.

UÇAKLAR GECİKİYOR

Salı günü bir Beyaz Saray yetkilisi, Boeing’in Air Force One programının 2029 yılına veya daha da sonrasına sarkabileceğini söyledi. Tedarik zinciri sorunları ve değişen gereksinimlerin gecikmelere yol açtığını belirten yetkili, hafta sonu yapılan açıklamalarda da şirketin programın gerisinde kaldığının altını çizmişti.

Trump, 2016 başkanlık kampanyasından bu yana programla yakından ilgileniyor. O dönem, dönemin Boeing CEO’su Dennis Muilenburg'den maliyeti 4 milyar dolarda sabitleme sözü almıştı. 2018'de kesinleşen sabit fiyatlı sözleşme, Boeing’e 2 milyar dolardan fazla maliyet getirdi.

Trump’ın sürece yeniden dahil olması, şirket için ek sorunlara yol açabilir. Analistlere göre Boeing, süreci hızlandırmak için milyarder iş insanı Elon Musk ile görüşmelerde bulunuyor.