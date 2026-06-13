Küresel piyasalarda son dönemde yapay zeka temalı teknoloji hisselerinin öncülüğünde yaşanan yükseliş sürerken, Bank of America'nın (BofA) Baş Stratejisti Michael Hartnett'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Hartnett, mevcut görünümün geçmişte yaşanan teknoloji balonlarıyla benzerlik taşıdığına işaret ederek piyasalarda düzeltme riskinin arttığını söyledi.

YAPAY ZEKA RALLİSİNE İLİŞKİN ENDİŞELER BÜYÜYOR

Hartnett, müşterilerine gönderdiği değerlendirme notunda, özellikle teknoloji hisselerindeki hızlı yükselişin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirtti. Stratejiste göre, piyasa performansının sınırlı sayıda büyük şirket tarafından taşınması, geçmiş dönemlerde görülen balon oluşumlarını anımsatıyor.

Uzmanlar, son dönemde bazı teknoloji şirketlerinin değerlemelerinin gelir artışlarının önüne geçtiğine ve piyasalarda aşırı iyimserlik oluştuğuna dikkat çekiyor.

DOT-COM DÖNEMİYLE BENZERLİKLER

Hartnett'in değerlendirmesinde, ABD borsalarının önemli göstergelerinden S&P 500 endeksindeki yükselişin büyük ölçüde az sayıda hisse tarafından desteklenmesinin dikkat çekici olduğu vurgulandı. Bu durumun, 2000 yılındaki dot-com krizinden önce görülen piyasa yapısına benzer özellikler taşıdığı ifade edildi.

Analistler, endeksteki yükselişe rağmen birçok şirketin halen önceki zirvelerinin altında işlem gördüğünü ve piyasa genelinde eşit dağılmış bir yükseliş yaşanmadığını belirtiyor.

UZMANLARDAN TEMKİN ÇAĞRISI

Piyasalarda yapay zeka yatırımlarının uzun vadeli potansiyelini koruduğu değerlendirilse de bazı uzmanlar kısa vadede aşırı fiyatlamaların risk oluşturabileceğini düşünüyor.

2008 küresel finans krizini önceden tahmin etmesiyle tanınan yatırımcı Michael Burry de daha önce yaptığı açıklamalarda, mevcut piyasa görünümünün teknoloji balonlarını andırdığını savunmuştu. Burry, balonların ne zaman sona ereceğinin önceden kesin olarak tahmin edilmesinin zor olduğunu ifade etmişti.

BELİRSİZLİKLER PİYASALARIN ODAĞINDA

Uzmanlara göre, küresel jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve büyük teknoloji şirketlerinin finansal performansları önümüzdeki dönemde piyasalarda yön belirleyici olacak.

Öte yandan tarihsel veriler, büyük dalgalanmalar ve sert düzeltmeler sonrasında piyasalarda toparlanmaların da yaşandığını gösteriyor. Bu nedenle analistler, yatırımcıların tek bir tema veya sektöre aşırı yoğunlaşmak yerine risk yönetimine önem vermelerinin kritik olduğunu vurguluyor.

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler piyasa uzmanlarının görüşlerini yansıtmakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.