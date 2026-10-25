Boğa burcundaki dolunay 26 Ekim Pazartesi sabahı 07.11’de gerçekleşiyor. Bu dolunay SÜPER ismini alıyor, çünkü Ay’ın Dünya’ya en yakın geçişinde gerçekleşiyor.

BÖLGEMİZİ ETKİLİYOR

Ay-Güneş karşıtlığı, Türkiye’nin de bulunduğu bölgede tam ufuk düzlemine iz düşüyor. Dolayısıyla hem bizim için hem de bulunduğumuz bölge için çok önemli bir dolunay. Plüton’la dik açıda olduğu için de hayli gergin, sert etkiler taşıyor.

SİSMİK AKTİVİTEDE ARTIŞ

Etkili deprem riskinin çok arttığı bir zaman dilimindeyiz. Sismik aktivitede artış görebileceğimiz bu dönemde deprem fırtınası da olasılık dahilinde. Özellikle Plüton’un dip noktasına denk geldiği bölgemizde Orta Anadolu üzerinden geçen hatlar var. Plüton’un dip noktası hattı, İstanbul’un da bulunduğu Marmara Bölgesi’nden geçiyor ve Ege Bölgesi’ni etkiliyor. Akdeniz üzerinden aşağıya, Mısır’a, Sudan’a doğru iniyor.

BU BÖLGELER ETKİ ALIYOR

Dolunay esnasında yükselen-alçalan ekseni de yine Türkiye’nin Orta Anadolu Bölgesi’nden geçiyor. Ankara merkez olarak görülebilir. Eksen, Kıbrıs ve Akdeniz kıyıları üzerinden de geçiyor. Dolayısıyla bu bölgede hareketlilik, dikkat çeken sismik aktiviteyle kendini gösterebilir. Venüs, Güneş’ten evvel doğuyor ve böyle zamanlarda sismik artış görülebiliyor. Ayrıca sabit burçlarda çok sayıda gezegen bulunuyor. Sismik aktivitede artışı ifade eden Kova-Aslan tutulmalarının da devrede olduğu bir zaman dilimindeyiz. Ay düğümleri de bu burçlarda seyrediyor ve benzer temayı vurguluyor.

TANSİYON YÜKSELEBİLİR

Mars’ın tepe noktasından indiği hatlarda, özellikle Orta Doğu bölgesinde agresyon yine yükselecek gibi. Bilhassa Suriye üzerinden geçen hatlar ve Irak üzerinden Suudi Arabistan’a inen hatlar dikkat çekiyor. Yine Rusya’dan aşağı inen hatlar Gürcistan’a da yakın geçiyor. Dolayısıyla bu bölgelerde hareketlenme, askeri anlamda agresyonun ve çatışmanın ön plana çıkması söz konusu olabilir. Moskova’nın da bulunduğu bölgede Mars tepe noktasına denk düşüyor ve Türkiye olarak bizim için de savaş atmosferini yine etrafımızda görebileceğimiz bir zaman dilimine işaret ediyor. Mars ve Aslan burcu Türkleri temsil ettiği için askeri anlamda çok aktif olacağımız bir zaman dilimindeyiz. Ankara’ya göre çizdirilmiş dünya haritasında Mars-Satürn üçgeni bulunuyor. Satürn’ün 6. eve denk düşmesi, askeri anlamda yine daha donanımlı, aktif ve hazır olacağımızı düşündürüyor. Dolunayın jeodezik haritası da bu yüzden çok önemli hâle geliyor. Bu haritada da bölgesel agresyon ve şiddet artışı ihtimali görülüyor.

BU TARİHLERE DİKKAT!

Dönemsel açılara baktığımızda, 30 Ekim’de sert söylemler, sert kararlar olası. 29-30 Ekim civarı, özellikle sert söylemlerin dikkat çekeceği bir zaman. Kullanılabilecek zamanlara baktığımızda ise uğurlu olan Venüs-Jüpiter arasındaki uyumlu açı ve Güneş-Merkür kavuşumu, 4 Kasım civarının ve 7 Kasım’ın olumlu girişimler için kullanılabileceğini gösteriyor. Yani bu tarihlerde yapılacak işler daha çabuk büyüyebilir ve destek alabilir. Ama genel anlamda savaş ve kan enerjisi devrede.

BAŞKA HANGİ BÖLGELER?

Endonezya üzerinden geçen ilginç hatlar da var. Burada da sismik aktivite artışı öngörülebilir. Papua Yeni Gine üzerinden geçen hatlar var. Filipinler üzerinden de hatlar geçiyor, bu bölgede de sismik aktivite hayli artabilir gibi duruyor. Hong Kong üzerinden geçen hatlar da dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafı da hayli aktif. Dolunayın hatları Washington DC üzerinden geçerek aşağıya, Venezuela’ya, Kolombiya’ya, Bolivya’ya, o bölgeye iniyor. Brezilya üzerinden geçen sert bir Mars hattı da var. Yani çatışmalı enerji buralarda da dikkat çekecek gibi gözüküyor. Meksika üzerinden de Satürn ve Neptün’ün tepe noktası hattı geçiyor. Bu bölge de hayli aktifleşecek gibi duruyor.

TÜRKİYE

26 Ekim’de Boğa burcunda gerçekleşecek olan dolunay, Türkiye astroloji haritasının Güneş derecesini etkiliyor ve Plüton’la da dik açıda. Ekonomik açıdan, parasal konularla bağlantılı olarak ve yöneticileri ilgilendiren konular açısından hayli stresli bir zaman dilimi. Ekonomi konusunda mücadele yoğunlaşıyor. Bir taraftan girdi sağlama gayreti var ama bir taraftan da enflasyonla ilgili sıkıntılar devam ediyor. Borsada da spekülasyonların çok güçlü bir şekilde sürdüğü bir zaman dilimi. Yönetim ve yönetici figürleriyle ilgili belirsizlikler de ayın bu son günlerinde devam ediyor ve Kasım ayına da yansıyacak.

26 ve 27 EKİM’E DİKKAT!

Bu iki gün genelinde stresli gezegen açıları ağırlık kazanıyor. Sert ve agresif bir atmosfer oluşturabilir. Büyük riskler almamalı, gergin ve tehlikeli ortamlarda bulunmamalı. Para piyasaları açısından da temkinli olmalı. Özellikle de uluslararası alanda, askeri konularda gerginlikler artabilir ve piyasaları olumsuz etkileyebilir.

28-29 EKİM’İ KULLANABİLİRİZ

Önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek, fikir ve görüş alışverişi yapmak, kendimizi ifade etmek, sosyalleşmek açısından verimli bu iki günü pek çok iş ve girişim için değerlendirebiliriz. Kendimizi daha dinamik hissedeceğimiz bu zaman diliminde spor, yürüyüş, egzersiz yapabiliriz. Özel ilişkiler açısından da kullanabileceğimiz bir zaman diliminde olacağız.

YILLIK HARİTAMIZ

Kişilerin olduğu gibi, ülkelerin de yıllık astroloji haritaları vardır. Ülkemizin yıllık haritasının bize gösterdiklerini kısaca özetleyeceğim. Halk göstergesi Ay’ın Uranüs ile kavuşumu, bazı zamanlarda halkta hareketlenmeler olabileceğini, bazı protestoların yapılabileceğini düşündürüyor. Bu kavuşum 12. eve denk düşüyor ve bu astrolojik ev hapishaneler, hastaneler gibi kapalı alanları gösterir. Tabii bu göstergelere bakarak sağlık açısından da dikkatli olmamız gerektiğini, salgın hastalıklara açık olabileceğimizi anlıyoruz, zira İkizler burcundaki Ay-Uranüs kavuşumu solunum yoluyla bulaşan hastalıklarla alakalıdır.

SİBER SALDIRILARA DİKKAT!

İletişim sorunları, siber saldırılar açısından da dikkatli olmalı, çünkü İkizler iletişim ve haberleşmenin, Uranüs ise teknoloji yoluyla yapılan işlerin göstergesidir ve bu ikilinin kavuşum yaptığı 12.ev gizli düşmanlıklarla, bilgi sızdırılmasıyla da alakalıdır.

SİSMİK AKTİVİTE ARTIŞI

Ay ve Uranüs’ün kavuşumu, Mars-Jüpiter-Güney Ay Düğümü üçlü kavuşumunun Merkür ile dik açısı (Merkür 4.evin yöneticisi) sismik aktivite artışı ve etkili derem riski açısından uyanık ve temkinli, hazırlıklı olmamız gerektiğini düşündürüyor. İçinde bulunduğumuz Ekim, özellikle de Kasım ayı dikkat çekiyor. İçinde bulunduğumuz Güneş-Venüs yakınlaşması ve genel gezegen görünümleri, 26 Ekim dolunayı civarındaki günler, Kasım’ın ortasından sonraki günlerde etkili gezegen açıları, 24 kasım dolunayı civarındaki günler DİKKAT dedirtiyor.

BÖLGEMİZDE TANSİYON BÜYÜYEBİLİR!

Yıllık haritamızın 3.evine denk düşen Mars-Jüpiter-Kuzey Ay Düğümü, içinde bulunduğumuz bölgede tansiyonun büyüyebileceğini, askeri konular açısından bizi de içerisine alabilecek gelişmeleri gösteriyor olabilir.

SPEKÜLASYON VE BELİRSİZLİK

Haritanın 5.evinde yerleşen Venüs güçlü aslında, ama Kiron ile karşıtlığı borsanın zaman zaman iyi gidebileceğini, ama yükselen tansiyon ve spekülasyon yüzünden ciddi türbülansların da yaşanabileceğini düşündürüyor. Haritanın 11.evinde yerleşen Satürn ve Neptün, Meclis’ten çıkabilecek önemli kararların da bunda etkili olabileceğini ya da kafa karışıklığı yaratabileceğini düşündürüyor. Satürn ve Neptün kavuşumları genel olarak belirsizlik, kaos ve kargaşa işaretçisidir ve içinde bulunduğumuz süreçte bu kavuşum çok etkili oluyor.

KASIM AYI SERT GELİYOR!

1 Kasım Pazar gününden itibaren daha sert gezegen açıları devreye giriyor. Pek çok açıdan türbülanslı bir dönem bizi bekliyor olabilir. Özellikle politik açıdan kaotik bir atmosfer oluşabilir ve bunun ekonomiye yansımaları olumsuz yönde olabilir. Bu dünya geneli için bir öngörü, ama tabii Türkiye özeli için de aynı şeyi söyleyebiliriz. 12-14 Kasım arasında Güneş Ay Düğümü-Mars-Jüpiter’in üçlü kavuşumu var. Büyük streslere, kadersel gelişmelere işaret edebilir. Para piyasalarında büyük türbülanslar görülebilir. 16-19 Kasım arasındaki tarihlerde büyük otorite ve güç çekişmelerine şahit olabiliriz.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

26 Ekim Pazartesi sabahı 07.11’de Boğa burcunda dolunay gerçekleşiyor. Hayli sert enerji barındıran dolunay esnasında Venüs ve Kiron arasındaki karşıt açı da etkili. Dolayısıyla ilişkiler açısından da hayli zorlu bir zaman dilimindeyiz. Güneş’in Plüton’la dik açısının etkili olacağı zaman diliminde otorite figürleriyle ilgili stresli etkiler görebiliriz. Önemli kişilerden talepte ve başvuruda bulunmak, izin ya da destek istemek açısından uygun bir zaman diliminde değiliz. Para piyasaları, para konuları açısından türbülanslı bir gündeyiz.

27 Ekim Salı sabah saatlerinde sakar bir enerji akışı var. Agresyon da devrede, farkında olalım. Sonraki saatlerde iletişimde, alışverişlerde, finansal ve hukuki konularda, eğitimle ilgili konularda ve uluslararası alanda bazı türbülanslar olasıdır, farkında olalım. Özellikle maddi konularda dikkatli olmak gereken bir gündeyiz.

28 Ekim Çarşamba günü yaratıcı fikirler devrede olacak. Kendi orijinal fikirlerimizi ortaya koyabileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Ama isyankâr bir enerji ve aynı zamanda otoriteye karşı koyma enerjisi bugün daha da aktifleşiyor. Kişisel bakım, operasyonlar ve özellikle ilişkiler açısından dikkatli olmak gereken, yaralayıcı ve sert etkilere açık bir zaman dilimindeyiz, farkında olalım.

29 Ekim Perşembe günü bizim için çok önemli! Çünkü Cumhuriyetimizin yeni yaşını kutlayacağız! Güne aktif ve dinamik başlıyoruz. Cesaretimizi ve özgüvenimizi tetikleyen bir zaman dilimindeyiz. Büyümeye, genişlemeye yönelik güzel bir enerji akışı da devrede olacak. Birlik ve bütünlük enerjisini daha iyi hissedeceğimiz, iletişimde birbirimize daha destekleyici olmamız gereken bir zaman dilimindeyiz. Sevdiğimiz insanlarla bir araya gelebilir, güzel etkinliklerde yer alabiliriz. Sanatsal açıdan da güzel projelere açık bir zaman dilimindeyiz.

30 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde yanılgılara, hatalara açık olabiliriz, dikkat. Öğle saatlerinde ilişkiler açısından verimli bir zaman diliminde olacağız. Önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelebiliriz. Ama günün ikinci yarısında etkili olacak Merkür ve Mars arasındaki dik açı, iletişimde sert bir akışa işaret ediyor. Otorite figürleriyle ilgili konularda sert etkileşimlerin de devrede olacağı bu zaman dilimi, ticari piyasalarda bazı olumsuz yansımalar olabileceğine de işaret ediyor, farkında olalım.

31 Ekim Cumartesi günü boyunca duygusallığın ön planda olduğu bir zaman diliminde olacağız. Sabah saatlerinde iletişimi daha etkili ve uyumlu bir şekilde kullanabilir, istediğimiz neticeleri alabiliriz. Ama günün ikinci yarısında ilişkilere ve iletişime dikkat. Duygusal anlamda sert ve yaralayıcı etkiler devrede olacak.

1 Kasım Pazar gününe sabah saatlerinde daha özverili olabileceğimiz ve birbirimizi daha iyi anlayabileceğimiz bir zaman dilimindeyiz ama öğle saatlerinde güç ve ego çekişmelerine açık olabiliriz. Öğleden sonraki saatleri biraz rutinin dışına çıkmak, değişiklikler yaratmak için kullanabiliriz. Akşam saatlerinde yine olgun, güzel bir enerji akışı var ama gecenin geç saatlerinde özel ilişkilere dikkat. Yanlış anlaşılmalara açık bir zaman diliminde olacağız.