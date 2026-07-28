2025 yılında 476 milyon Euro ciroya ulaşan Almanya'nın köklü şirketlerinden birinin sahibi olan iş insanı Alexander Fackelmann ile eşi Seval Fackelmann, doğum günleri için rotayı İstanbul'a çevirdi. İki gün süren özel organizasyonda Alman jet-setini Boğaz'da ağırlayan çift, kutlamalarıyla adından söz ettirdi.

BOĞAZ'DA İKİ GÜN SÜREN KUTLAMA

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Alexander ve Seval Fackelmann çifti, doğum günü organizasyonunu iki güne yaydı. Türk bayrağının renklerinden ilham alan çift, davetlilerden ilk gün kırmızı, ikinci gün ise beyaz kıyafet tercih etmelerini istedi.

İlk akşam kırmızı kıyafetleriyle bir araya gelen davetliler, lüks teknelerle Boğaz turu yaptıktan sonra kutlama için özel olarak hazırlanan mekâna geçti. İkinci gün düzenlenen organizasyonda ise tüm konuklar beyaz kıyafetleriyle geceye katıldı.

ÜNLÜ İSİMLER BİR ARAYA GELDİ

İki gün süren organizasyonda Kanadalı sanatçı Anna Maria Kaufmann sahne aldı. Davetliler arasında Alman sporcu Stefan Blöcher, oyuncu Verona Pooth, manken Karelea Rothschild ve modacı Atıl Kutoğlu da yer aldı.

Yaklaşık 150 davetli, Boğaz manzaralı lüks bir otelde ağırlandı.

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ HEDİYELER DAĞITTILAR

Alexander ve Seval Fackelmann çifti, misafirleri için Mısır Çarşısı'ndan Türk lokumu, Türk kahvesi ve cezve takımları satın aldı. Türkiye'ye özgü hediyeler, davetlilere organizasyonun sonunda takdim edildi.

700 BİN EURO HARCANDI

İstanbul'da düzenlenen iki günlük doğum günü organizasyonu için yaklaşık 700 bin Euro harcandığı öğrenildi. Boğaz'daki görkemli kutlama, konsepti ve ağırladığı seçkin davetlilerle dikkat çekti.