İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarındaki kaçak yapılar için yıkım süreci başlıyor. İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz’da yaptığı tespitlerde 4 bin 141 yapı hakkında yıkım kararı alındı. Listenin en kabarık olduğu Sarıyer’de bin 982 yapı bulunurken; Ferdi Tayfur, Hülya Avşar, Harika Avcı, Süreyya Yalçın ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin mülkleri de kayıtlarda yer aldı.



İş dünyasından İshak Alaton ve Hacı Ömer Sabancı’nın isimleri de listede bulunuyor. Beşiktaş’ta da 544 yapı için yıkım kararı bulunuyor. Bu listede Mustafa Koç ve hissedarları ile Saffet Ulusoy ve hissedarlarının isimleri yer alıyor. Kararlar yalnızca yapıların tamamını değil; balkon, çatı, garaj ve bahçe gibi alanlarda yapılan kaçak eklentileri de kapsıyor. Bazı kayıtların ise yıllar öncesine dayandığı görülüyor.



GARAJ YAPTIRMIŞ



Ferdi Tayfur’un evinin yanındaki ek garaja ilişkin zabıta kaydı 1985’e dayanıyor. Tayfur’un garaj yaptırdığı ve yapının tutanağa geçtiği, daha sonra gerekli izinlerin alınarak yeniden inşa edildiği öne sürüldü. Yıkım kararı bulunan 4 bin 141 yapı için ihale 22 Eylül’de gerçekleştirilecek.



Hülya Avşar’ın Sarıyer’de mahkemelik olduğu evi.



AVŞAR'DAN KAÇAK DUVAR



Hülya Avşar’ın Sarıyer’deki eviyle ilgili süreç daha önce de yargıya taşınmıştı. Komşusu Nazmi Karbuz’un şikayeti üzerine Avşar’ın evine giden yola duvar ördüğü ve Boğaziçi Kanunu’na aykırı yapı yaptığı ileri sürülmüştü. Avşar, izinsiz inşaat ve tadilat iddiasıyla Nisan 2006’da Sarıyer 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade vermişti.