İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda adrese baskın düzenlenirken, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iş insanı Emir Bahadır hakkında da yakalama kararı verildiği iddia edildi.

EMİR BAHADIR HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İhsan Yalçın'ın haberine göre, soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında son dönemde yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla gündeme gelen iş insanı Emir Bahadır'ın da yer aldığı iddia edildi.





Soruşturma dosyasında şüpheli olarak yer alan isimlerin Emir Bahadır ve Atlantis Yapım ortağı Erdal Bozkuş olduğu belirtilirken, firari olarak arananlar arasında ise mekan işletmecisi Mahmut Dalyaprak ile işletmeci Gürani Murat Kazancıoğlu'nun bulunduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerde Emir Bahadır ile Erdal Bozkuş'un yurt dışında olduklarının tespit edildiği, bu nedenle haklarında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

BOĞAZ'DA İKİ YALI ALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

35 yaşındaki iş insanı Emir Bahadır, geçtiğimiz aylarda İstanbul Boğazı'nda iki yalı satın aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

ABD'nin New York kentinde kurduğu şirket aracılığıyla lüks konut sektöründe faaliyet gösteren Bahadır'ın, "Bahadaring" markasıyla emlak alanında büyümesini sürdürdüğü belirtiliyordu.

Sabah'ın haberine göre, Feyyal Gülman'ın satışa çıkardığı yol yalısında bir süredir kiracı olarak oturan Emir Bahadır, İstanbul Boğazı'nın en değerli bölgelerinden iki yalı birden satın almıştı.

Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.