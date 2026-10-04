Cemiyet hayatının önde gelen isimleri, yakın arkadaşları Selen Toma ve Enis Karavil'in en özel gününde bir araya geldi. Boğaz'da gerçekleşen düğün, sosyetenin tanınmış isimlerini buluşturdu.

Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı ve Sima Tarkan Başoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim, arkadaşlarının mutluluğuna ortak oldu.

SABANCILAR DÜĞÜNDE BULUŞTU

Sosyetenin tanınmış ailelerinden Sabancılar, yakın arkadaşları Selen Toma ve Enis Karavil'i bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın yanı sıra Sima Tarkan da düğünde yer aldı. Geceden paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada ilgi gördü.

SELEN TOMA VE ENİS KARAVİL EVLENDİ

Boğaz'da gerçekleşen düğünde Selen Toma ve Enis Karavil, hayatlarını birleştirdi. Çiftin mutlu gününe yakın dostları ve cemiyet hayatından çok sayıda isim eşlik etti.

Enis Karavil'in bir markanın kurucu ortaklarından olduğu, Selen Toma'nın ise sosyal medya profillerinde avukat olarak yer aldığı biliniyor.

SABANCILARIN SMOKİN DETAYI GÖZDEN KAÇMADI

Düğünde Sabancı ailesinin erkeklerinin aynı renk smokin tercih etmesi de sosyal medyada dikkatlerden kaçmadı. Hakan Sabancı, Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı'nın benzer renk ve tarzdaki smokinleri, ailece uyumlu bir görüntü oluşturdu.

DÜĞÜN EĞLENCESİ AFTER PARTY İLE DEVAM ETTİ

Öte yandan çiftin düğün eğlencesi nikâhın ardından da hız kesmedi. Yakınlarının da eşlik ettiği gecede after party düzenlendi.

Selen Toma ve Enis Karavil, en mutlu günlerini sevdikleriyle birlikte sabahın ilk saatlerine kadar kutladı.