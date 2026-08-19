Boğaz'ın en gözde gayrimenkullerinden biri daha el değiştiriyor. İş insanı Faruk Yalçın'ın vefatına kadar ikamet ettiği adıyla müsemma yalı, mirasçıları tarafından satışa çıkarıldı.

Satış kararının, Yalçın'ın ilk evliliğinden olan çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail ile sosyetenin tanınan ismi Süreyya Yalçın'ın ortak imzasıyla alındığı öğrenildi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; İlk etapta basına yansımadan el altından alıcı arandığı, ancak beklenen ilginin oluşmaması üzerine gayrimenkulün pazarlanması amacıyla resmi bir emlak şirketiyle anlaşıldığı öğrenildi.

Mirasçıların dev gayrimenkul için başlangıçta 70 milyon dolar talep ettiği, ancak pazarlık sürecinde gelen tekliflerin yetersiz kalması üzerine satış bedelini 55 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar 640 milyon TL) çektikleri belirtildi. Satış kararı; Faruk Yalçın’ın ilk evliliğinden olan çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile ikinci evliliğinden olan kızı Süreyya Yalçın’ın ortak imzasıyla alındı.,

MİRAS BÖLÜŞÜMÜNDE SON PERDE

Faruk Yalçın’ın vefatının ardından geride bıraktığı yaklaşık 4 milyar dolarlık dev miras, aile bireyleri arasında uzun süre hukuk mücadelesine konu olmuştu.

İlk eşinden olan çocuklar ile Süreyya Yalçın arasında devam eden çekişme, üç yıl önce tarafların uzlaşması ve İsviçre’deki nakit varlıkların paylaştırılmasıyla çözüme kavuşmuştu.

Nakit paylaşımının ardından aile üyelerinin son olarak tarihî mülkün satışı konusunda da görüş birliğine vardığı kaydedildi.