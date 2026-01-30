Boğaziçi’nin en değerli taşınmazları arasında gösterilen yalının satış süreci, mülk üzerindeki karmaşık hissedar yapısını da tekrar gündeme getirdi. Yalının toplam hisselerinin üçte ikisi Özdoyuran ailesinin elinde bulunurken, geri kalan paylar Mehmet Abud Efendi'nin yaklaşık 40 varisine dağılmış durumda.

Hisselerini devreden varisler, murislerinden kalan paylarını "dava temliki" yoluyla satışa çıkardı. Bu durum, alıcının sadece gayrimenkul payını değil, aynı zamanda devam eden hukuki hakları da devralacağı anlamına geliyor. İstenen bedelin, hisselerin gerçek piyasa değerinin oldukça altında olduğu belirtiliyor.

DİZİLERİN VAZGEÇİLMEZ MEKANI

Bin 500 metrekarelik arsa üzerine kurulu olan yalı, 18 odası, görkemli salonları, havuzu, saunası ve Türk hamamı gibi lüks donatılarıyla dikkat çekiyor. Neoklasik üsluptaki yapı, ünlü mimar Garabet Balyan tarafından Dolmabahçe Sarayı'ndan esinlenerek inşa edildi.

Popüler kültürde de geniş yer bulan yalı; "Kurtlar Vadisi" ve "Gümüş" gibi fenomen dizilere ev sahipliği yaparak milyonların hafızasına kazındı. Yapımında kullanılan hava ve rutubete dayanıklı özel meşe ağaçları, yapının asırlardır ihtişamını korumasını sağlıyor.

FRANSIZ BARON'DAN YAHYA KEMAL'İN MISRALARINA

Yalının tarihi, 1800'lü yılların ortalarına kadar uzanan fırtınalı hikayelerle dolu. 1858'de Fransız Baron Vandeuvre tarafından satın alınan yapı, baronun kızını kaybetmesi üzerine yalıyı uğursuz sayıp siyah tüllerle kaplatmasıyla hüzünlü bir döneme tanıklık etti.

Yalıya adını veren Mehmet Abud Efendi dönemi ise görkemli davetlerin ve sanatın merkezi oldu. Ünlü şair Yahya Kemal’in, Abud Efendi'nin kızı Belkıs Hanım’a duyduğu aşk nedeniyle meşhur mısralarını bu yalının önünden sandalla geçerken kaleme aldığı rivayet ediliyor.