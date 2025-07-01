Satışı tartışma konusu olan ve ihale sürecinde itiraz davalarının sürdüğü boğazın önde gelen yapılarından Hotel Les Ottomans’ın icra yoluyla satış ihalesi dün tamamlandı.

Açık artırma usulü ile dijital olarak gerçekleşen ihalenin kazananı ise 3.2 milyar TL’lik teklifle daha önce borçları da devralan Serdar Bilgili’nin sahibi olduğu BLG Varlık Yönetim şirketi oldu. Şirket ihale başlangıç bedelinin 4.5 katı bir bedel teklif edildiğini kaydederken, İş insanı Ünal Aysal ise satışın iptaline yönelik dava açacaklarını açıkladı.

4.5 KATI TEKLİF

BLG Varlık Yönetim olarak ihaleye ilişkin yapılan açıklamada, “Les Ottomans olarak bilinen otel ihale başlangıç bedelinin yaklaşık 4.5 katı bedelle, 3.200.000.000 TL üzerinden şirketimiz adına ihale edilmiştir. BLG Varlık Yönetim olarak, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya ve portföyümüzdeki varlıkları etkin şekilde yönetmeye kararlılıkla devam edeceğiz” denildi. Satışa konu olan ve eski adıyla Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı olarak bilinen yapı, üzerinde III. Ahmet zamanına dayanan kalıntılar, bir çeşme ve bahçe takımları bulunan, toplam 4527 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmişti. Yalı, son olarak iş insanı Ünal Aysal tarafından turizm sektörüne kazandırılmıştı.

Aysal: İptal davası açacağız

İhale ile ilgili bir değerlendirme yapan Unit Group Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal, “Bu neticeyi beliyorduk. Süratle gerçekleştirilen bir operasyondu bu. Biz bunlara karşı ihalenin iptali için dava açacağız. Çünkü çok hukuksuz tarafları var. Kural ve kanun dışı işlemler var. Mahkemeler görürse iptal edecekler bunu. Önümüzde 4-5 aylık bir hukuk süreci daha var. Bu hafta içinde ihalenin iptali ile ilgili davayı açacağız” diye konuştu.