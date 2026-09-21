Kanlıca’da bulunan ve Faruk Yalçın’ın 2008’deki vefatına kadar yaşadığı yalı, mirasçıları tarafından satışa çıkarıldı. İlk olarak 70 milyon dolar talep edilen yalının fiyatı alıcı çıkmayınca 55 milyon dolara, bugünkü kurla yaklaşık 2 milyar 680 milyon liraya indirildi.

55 MİLYON DOLARLIK YALIYA KİM TALİP OLDU?

Sabah'tan Bülent Cankur'tun haberine göre, yalının talibi, 11,3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin Türkü olarak gösterilen Hamdi Ulukaya oldu. ABD’de yaşayan ve sahibi olduğu yoğurt markasını Türkiye’ye de taşımak istediğini belirten Ulukaya’nın, İstanbul’da daha fazla zaman geçireceği için kentte ev arayışına başladığı aktarıldı.

Ulukaya’nın İstanbul’daki arayışında yalıda yaşamayı tercih ettiği ve bu kapsamda Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı’nı gezdiği belirtildi. Yalı hakkında ayrıntılı bilgi alan Ulukaya’nın mülkü beğendiği ve ardından teklifini ilettiği kaydedildi.

55 MİLYON DOLAR İSTENİYOR

Faruk Yalçın’ın mirasçıları olan ilk evliliğinden çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile ikinci evliliğinden olan Süreyya Yalçın, yalıyı aylar önce 70 milyon dolara satmaya çalıştı. Bu rakamdan alıcı çıkmaması üzerine bir emlak şirketiyle anlaşmaya varıldı ve satış fiyatı 55 milyon dolara düşürüldü. Bugünkü kurla yaklaşık 2 milyar 680 milyon liraya karşılık gelen satış bedeli üzerinden alıcı arayışı sürerken Hamdi Ulukaya’nın teklifi gündeme geldi.

HAMDİ ULUKAYA NE KADAR TEKLİF VERDİ?

Ulukaya, yalı için talep edilen 55 milyon dolar yerine 30 milyon dolar (1 milyar 460 milyon lira) teklif verdi. Böylece istenen fiyat ile verilen teklif arasında 25 milyon dolarlık fark oluştu. Yalçın ailesinin 30 milyon dolarlık teklifi kabul edip etmeyeceği henüz netleşmedi. Satışın gerçekleşmesi için taraflar arasında anlaşmaya varılması bekleniyor.