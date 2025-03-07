Bir yanda, iftar sofrası kuramadığı için kent lokantalarında saatlerce kuyrukta bekleyenler varken, İstabul’un en lüks oteli Çırağan Sarayı’nda bir iftar mönüsünün fiyatı 6 bin lira olarak açıklandı. Bu iftar mönüsü, iki çocuğu olan 4 kişilik bir asgari ücretlinin kazandığı 22 bin liranın neredeyse dörtte birine denk geliyor.

ÜÇ ÇEŞİT ANA YEMEK VAR

Çırağan Sarayı’nın Tuğra Restoranı’nda verilen bu lüks iftar mönüsü, zenginliğiyle ünlü. Mönüde üç çeşit ana yemek var: Közlenmiş patlıcanlı yoğurt üzerinde kavrulmuş dana etli alinazik veya firik bulguru ve mürdüm eriği sosuyla tatlandırılmış kuzu tarak ya da rezene püresi, elmalı ekşi sos eşliğinde ızgara levrek.

İftar sofrası “İstanbul’un ihtişamlı atmosferinde, Osmanlı ve Türk mutfağının zengin mirasını modern dokunuşlarla harmanlayan ödüllü Tuğra Restoran, Ramazan ayını unutulmaz lezzet şölenine dönüştürüyor” sözleriyle tanıtıldı.

Ana yemek dışında da çok zengin

Mönüde ayrıca, Kars grayver peyniri, Ezine peyniri, Erzincan tulum peyniri, Kayseri pastırması, manda kaymağı, Marmaris balı ve Medine hurması, Malatya mercimek çorbası, ekşili kuru dolma, çıtır oruk ve kabak çiçeği, badem tarator ve vişneli yoğurt, çilekli güllaç, tel kadayıf, kazandibi, fıstık ezmesi ile nar taneli muhallebi ve fırın sütlaç da bulunuyor.