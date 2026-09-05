İstanbul Boğazı’ndaki kaçak ve mevzuata aykırı yapılarla ilgili yeni bir yıkım süreci başlatılıyor. İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz’da tespit edilen 4 bin 141 yapı için yıkım ihalesine hazırlanıyor. Listede, ünlü sanatçılar ve iş insanlarına ait taşınmazlarda bulunan bazı mevzuata aykırı eklentiler de yer alıyor.

EN FAZLA İŞLEM SARIYER’DE

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi kapsamında hazırlanan yıkım listesinde en fazla işlem Sarıyer ilçesinde bulunuyor. İlçede toplam 1.982 yapı için işlem kaydı yer alırken, bu taşınmazlar arasında kamuoyunca tanınan kişilere ait bazı mülkler de bulunuyor.

ÜNLÜ İSİMLER DE LİSTEDE

Sarıyer’deki kayıtlarda Ferdi Tayfur, Hülya Avşar, Harika Avcı, Süreyya Yalçın ve Mehmet Ali Erbil’in isimleri yer alıyor.

YIKIMLAR VİLLALARIN TAMAMINI KAPSAMIYOR

Hazırlanan listede yer alan yıkım kararlarının yalnızca ana yapılara yönelik olmadığı görülüyor. Zabıta kayıtlarında kaçak balkonlar, çatı değişiklikleri, garajlar ve bahçelerde sonradan yapılan çeşitli düzenlemeler gibi eklentiler de bulunuyor.

YIKIM İHALESİ 22 EYLÜL’DE

Boğaz’daki 4 bin 141 yapı için yürütülen süreçte gözler 22 Eylül’e çevrildi. Yıkım ihalesinin bu tarihte gerçekleştirilmesi planlanırken, ihale sonrasında mevzuata aykırı olduğu tespit edilen yapı ve eklentilerle ilgili yıkım sürecinin başlatılması bekleniyor.