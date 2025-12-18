İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gibi ünlü isimleri gözaltına alırken, Melisa Döngel ve Yusuf Güney ise adreslerinde bulunamadı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 12 isim hakkında gözaltı kararı aldığı öğrenilirken, yurt dışında olduğu tespit edilen kişiler arasında Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli, Burak Ateş ve Kasım Garipoğlu yer aldı.

YALIDA VIP UYUŞTURUCU PARTİSİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU



Atv muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Münevver Karabulut cinayetiyle Türkiye'nin tanıdığı Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş tarafından İstanbul Boğazı'nda yer alan yalılarda düzenlenen uyuşturucu ve seks partilerinin detaylarını paylaştı.



Telefon getirmenin yasak olduğu partiye iş ve sanat camiasından çok sayıda kişinin katıldığı öğrenilirken, katılımcılara yalıda uyuşturucu temin edildi. Partilere katılan sosyete ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin partilerde iki veya daha fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşandığı iddiaları yer aldı.



İşte olaylı partinin kuralları:



•Partilerin yalı ortamında ve gizli davet sistemiyle düzenlendiği,

•Telefon getirilmesinin yasak olduğu,

•Davetlilerin referansla içeri alındığı,

•Katılımcılar arasında elit isimler, ünlüler ve sanat camiasından kişilerin bulunduğu,

•Ortamda uyuşturucu temini ve kullanımı olduğu,

•Bazı partilerde iki veya daha fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşandığı iddiaları yer aldı.