Ankara'da 2022 yılında trafikte çıkan tartışmanın ardından üç kişinin saldırısına uğrayan ve boğazından bıçaklanarak yaşamını yitiren motokurye Samet Özgül'ün adı, Batıkent Spor ve Dinlenme Parkı'nda yaşatılacak. Açılan park, hem Özgül'ün anısını yaşatmayı hem de trafikte giderek artan şiddete karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

TRAFİKTE YAŞANAN SALDIRI YAŞAMINA MAL OLDU

Samet Özgül, 2022 yılında Ankara'da trafikte yaşanan bir tartışmanın ardından üç kişinin saldırısına uğradı. Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cinayet, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, motokuryelerin çalışma koşulları ve trafikte maruz kaldıkları şiddeti de yeniden gündeme taşıdı.

ANNE ÖZGÜL'ÜN ADALET ÇAĞRISI HAFIZALARA KAZINDI

Cinayetin ardından anne Hacer Özgül'ün, "Türkiye dinle beni, bir evladım öldü, iki kişi serbest kaldı" sözleri kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Acılı annenin adalet çağrısı, davanın en çok konuşulan anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

"ADI SADECE BİR TABELADA KALMASIN"

Samet Özgül'ün kardeşi, CHP eski Parti Meclisi Üyesi Berna Özgül, annesi, kız kardeşleri ve yeğeniyle birlikte ağabeyinin adının verildiği Batıkent Spor ve Dinlenme Parkı'nı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Berna Özgül, parkın manevi önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün annem, kız kardeşlerim ve yeğenimle birlikte, ağabeyim Motokurye Samet Özgül'ün adının verildiği Batıkent Spor ve Dinlenme Parkı'nı ziyaret ettik. Bir insanın adını bir parka vermek elbette anlamlıdır. Ancak asıl anlam, o ismin hak ettiği özenle yaşatılmasıdır. Dilerim ağabeyim Samet'in adı, yalnızca bir tabelada değil; emek verilen, sahip çıkılan ve gerçekten yaşatılan bir değer olarak varlığını sürdürür. Ağabeyim Samet'i sevgi, özlem ve adalet inancıyla anıyoruz."