Boğaziçi Üniversitesi'nde Felsefe Bölümü mezuniyet töreninde diploma teslimi sırasında yaşanan fotoğraf gerginliği törene damga vurdu.

Törende mezun olan bir öğrenci diplomasını alırken kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen ve "kayyum" döneminde atanan öğretim üyesi Yasin Ramazan Başaran ile fotoğraf çektirmek istemedi.

Başaran fotoğraf çektirmek için diplomayı vermekte zorluk çıkarırken arkadaşları mezun olan öğrenciye alkışlarla destek verdi.

'ÖĞRENCİLER BOYUN EĞMEYECEK'

Boğaziçi'nin Sesi yaşananları sosyal medya hesaplarından şöyle duyurdu:

"Bugün Felsefe mezuniyet töreninde bir arkadaşımız paraşüt akademisyenden diploma alırken fotoğraf çekilmek istemedi.

Bunun üzerine paraşüt Yasin Ramazan Başaran arkadaşımızın diplomasını vermek istemedi ve fiziksel olarak müdahale etti!

Yasin Ramazan Başaran derhal bölümden uzaklaştırılmalıdır. Arkadaşımızın yanındayız, öğrenciler size boyun eğmeyecek!"