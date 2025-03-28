Boğaziçi Üniversitesi'nde 1377 gündür süren direnişin 197'nci haftasında, üniversitede yaşanan gelişmeler, öğrencilerin talepleri ve akademik etkinlikler çeşitli protestolarla devam ederken skandal bir olay yaşandı.
'YÖNETMEYİ BİLMEDİĞİ GİBİ GÜBRELEMEYİ DE BİLMİYOR'
Tuna Tuğcu, çime hayvan gübresi atılmayacağı bilgisini verip, "Naci İnci, üniversite yönetmeyi bilmediği gibi gübrelemeyi de bilmiyor" dedi.
Tuğcu, gübre döken şahısların hocalara, "Bant ile çevrilen bölgeye girebilirsiniz" dediğini aktardı. Tuğcu, "Akıllarınca hocaların pislik içinde dururken fotoğrafını çekmeye heves ettiler" dedi.
'BU KADAR MI BASİTLEŞTİNİZ?'
Tuğcu'nun sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Bu kadar mı basitleştiniz? 4,5 yıldır durduramadığınız Akademik Nöbet'i meydanı gübreleyerek mi durduracaksınız? Çime hayvan gübresi atılmaz. Çim gübresi ayrıdır. Bu mevsimde 20-5-10 gübre kullanılır ve hemen bol sulanır. @MNaciinci üniversite yönetmeyi bilmediği gibi gübrelemeyi de bilmiyor."
Bu kadar mı basitleştiniz? 4,5 yıldır durduramadığınız Akademik Nöbet'i meydanı gübreleyerek mi durduracaksınız?— Tuna Tugcu (@tuna_tugcu) March 28, 2025
Çime hayvan gübresi atılmaz. Çim gübresi ayrıdır. Bu mevsimde 20-5-10 gübre kullanılır ve hemen bol sulanır. @MNaciinci üniversite yönetmeyi bilmediği gibi gübrelemeyi… pic.twitter.com/0Gmm4YIMfg