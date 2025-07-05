Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Doruk Dörücü pankartını yırtarak protesto etmişti. Yaptığı protesto eyleminin ardından gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Dörücü'den sonra bir protesto pankartı daha geldi.
MEF Üniversitesi mezuniyetinde diplomasını alan üniversite öğrencisi Baturalp Akalın açtığı pankartla tepkisini gösterdi. Akalın'ın pankartında 15 yılda yaptıklarını, değil 23, 123 yılda bile yıkamazsınız!” ifadeleri yer aldı.
Akalın o anları sosyal medya hesabından paylaştı.