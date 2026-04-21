Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Naci İnci yönetiminin, okulun en köklü ve gelenekselleşmiş etkinlikleri arasında yer alan Taşoda Müzik Festivali'ni iptal ettiği duyuruldu. Öğrencilerin heyecanla beklediği festivalin iptal edilmesi kampüs içerisinde büyük bir tepkiyle karşılandı.
İPTALİN GEREKÇESİ KULÜP ODASI EYLEMLERİ İDDİASI
Festivale getirilen bu iptal kararının perde arkasına dair öğrencilerden dikkat çeken bir iddia geldi. Öğrenciler, üniversite yönetiminin kulüp odalarını boşaltma girişimlerine karşı kampüste gerçekleştirilen protesto eylemlerinin bu kararda etkili olduğunu savundu.
İddialara göre, yönetimin iptal kararına gerekçe olarak söz konusu eylemleri ve Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları gösterdiği belirtildi.