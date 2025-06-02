2009 yılından beri her yıl Türk ve dünya üniversitelerini akademik performanslarına göre sıralayan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı, 2024- 2025 dünya sıralamasını yayımladı.

Etki değeri yüksek dergilerde yayımlanan makale ve atıf sayısı, toplam bilimsel döküman sayısı, toplam yayın ve atıf etkisi, uluslararası işbirliği kriterleri esas alınarak hazırlanan listede sırasıyla Harvard, Paris Cite, Toronto, Collage London, Zhejiang, Shanghai Jiao Tong, Tsinghuma, Oxford, Stanford ve Pekin üniversiteleri dünyanın en iyi 10 üniversitesi olarak yer aldı.

ilk 1000 sıradaki Türk üniversitesi sayısı 18’den 11’e düştü

Listelerin paylaşıldığı raporda, dünyanın önde gelen üniversitelerinin yayın ve atıf sayıları ile Türk üniversitelerinin yayın ve atıf sayıları arasında çok ciddi farklar olduğuna dikkat çekildi ve 2016’dan bu yana ilk 500’e girebilen bir Türk üniversitesinin kalmadığı, ilk 1000 sıradaki Türk üniversitesi sayısının ise 18’den 11’e düştüğü belirtildi. Bu kategoride birinciliğe Hacettepe Üniversitesi, ikinciliğe İstanbul Teknik Üniversitesi, üçüncülüğe Ankara Üniversitesi yerleşti. Diğer üniversiteler sırasıyla İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi oldu.

Kayyum rektör dengeleri değiştirdi...

URAP’ın Türkiye özelindeki sıralamasına bakıldığındaysa ilk 5’te sırasıyla Koç, Hacettepe, Ortadoğu Teknik, Ankara ve İstanbul Teknik üniversiteleri var. Geçmişte yeri ilk 10’da olan Boğaziçi Üniversitesi ise 22. sırada yer aldı. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi ilk olarak 11. sıraya, ardından yıllar içinde 13, 14, 16 ve son olarak 22. sıraya geriledi. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden Prof. Mine Eder söz konusu gerilemeyi, “Dünya çapındaki bilim insanları, yönetimi eleştiriyor, itiraz ediyor diye işlerine son verildi. En verimli, en çok yayın yapacak çağlarında hiç istememelerine karşın yurtdışına ve diğer kurumlara giden meslektaşlarımız oldu. Ayrıca 2021’den beri kuruma tepeden inme, birimlerin ve fakültelerin onayı olmadan, liyakatten çok siyasi bağlantılara dayalı ‘paraşüt’ dediğimiz 100 akademik atama yapıldı. Bu da verilen derslerin ve yayınların niteliğini etkiledi” ifadeleriyle açıkladı.

'Akademisyenler görevden alınıyor'

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Tuna Tuğcu, “Akademisyenler görevden alınıyor, kampüslere girişleri yasaklanıyor, araştırma merkezlerine el konuluyor, emekli olsa da üretken ‘emeritus’ hocaların kampüse girişi yasaklanıyor ve eş danışmanlığını yaptıkları tez öğrencileriyle sadece online görüşmeleri isteniyor. Akademisyenlerin araştırma laboratuvarlarına girmeleri yasak ve araştırma ekipmanlarına el konuluyor. Soruşturmalar ve davalar nedeniyle görevlerini yapamaz haldeler. Bu şartlarda eğitim öğretim ve araştırma yapılabilir mi?”