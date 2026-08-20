Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyum yönetimine devredilmesinin ardından akademik alandaki değişim tartışmaları sürerken, üniversitenin eski Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Say, dikkat çeken bir grafik paylaştı. “Bilgisayar mühendisliğinde ilk 20” başlıklı grafik, üniversitelerin taban puanlarına göre 2018-2026 arasındaki sıralamasını ortaya koydu.

Grafiğe göre Boğaziçi Üniversitesi, 2018 ve 2019’da Türkiye’nin en yüksek taban puanlı ikinci bilgisayar mühendisliği programına sahipken, 2020’de birinci sıraya yükseldi. Ancak 2021 ve 2022’de yeniden ikinci sıraya gerileyen üniversite, 2023’te dördüncü sıraya düştü. Boğaziçi’nin sıralamadaki gerilemesi 2024’te de devam ederken, 2025 ve 2026’da beşinci sıraya kadar indi.

KAN KAYBI SÜRDÜ

Buna karşılık İTÜ, 2024’te beşinci sıradayken 2025’te dördüncülüğe, 2026’da ise ikinci sıraya yükseldi. Bilkent Üniversitesi 2023-2025 döneminde ikinci sırada yer alırken, ODTÜ de aynı dönemde üçüncü sıraya çıktı.

YKS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 7 adayın üniversite ve bölümleri belli oldu. Birinciler; ODTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, Koç, Bahçeşehir ve Atatürk üniversitelerindeki mühendislik, ekonomi, tıp, genetik ve animasyon bölümlerine yerleşti.

Kabataş Erkek Lisesi mezunu Şerif Efe Dartar, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni; aynı okuldan Tuğsem Bahar, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü tercih etti. YDT Almanca birincisi Eylül Uyar ise Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne yerleşti.

TYT birincisi Abdullah Uslu, ODTÜ Endüstri Mühendisliği’ne; Miraç Koşar, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’ne girdi. AYT sözel birincisi Enes Salahaddin Coşkun, yetenek sınavıyla Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nü kazandı. YDT Fransızca birincisi Sena İlhan ise Atatürk Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’ni tercih etti.

Nöbette 1375 gün

Melih Bulu’nun 1 Ocak 2021’de Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasıyla başlayan akademisyenlerin nöbeti sürüyor. Dün akademisyenler 1375. nöbeti tuttu.