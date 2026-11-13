CWTS Leiden Ranking 2026 ve Shanghai Ranking 2026 sonuçlarına göre Türkiye'nin en başarılı üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi oldu. Açıklanan veriler, köklü vakıf ve devlet üniversitelerinin uluslararası akademik sıralamalarda geride kaldığını ortaya koydu.
TÜRKİYE'NİN AKADEMİK PERFORMANSI NASIL ÖLÇÜLDÜ?
Uluslararası değerlendirme kuruluşları CWTS Leiden Ranking 2026 ve Shanghai Ranking 2026, dünya genelindeki yükseköğretim kurumlarının performansını analiz etti. Değerlendirmede bilimsel yayın sayıları, araştırma kalitesi ve uluslararası başarı göstergeleri esas alındı. Yapılan karşılaştırmada dünyanın en başarılı 1000 üniversitesi arasına Türkiye'den 22 üniversite girdi.
İLK ÜÇ SIRADA DEVLET ÜNİVERSİTELERİ YER ALDI
Sıralama sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Leiden 2026 listesinde 225. sırada yer alarak Türkiye birincisi oldu. İkinci sırada 375. basamaktaki Hacettepe Üniversitesi bulunurken, üçüncü sıraya 551. sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi yerleşti. Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi gibi kurumlar ise ilk 10'un dışında kaldı.
HANGİ ÜNİVERSİTE KAÇINCI SIRADA YER ALDI?
Değerlendirmeye üniversitelerin güncel rektörleri de dahil edilerek Türkiye'nin akademik başarı tablosu oluşturuldu. İki uluslararası sıralama sistemine göre listelenen üniversiteler ve konumları şu şekilde sıralandı:
1-Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Leiden 2026: 225, Shanghai 2026: 601–700
2-Hacettepe Üniversitesi, Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Leiden 2026: 375, Shanghai 2026: 601–700
3-İstanbul Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Hasan Mandal, Leiden 2026: 551, Shanghai 2026: 801–900
4-Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. Uğur Ünal, Leiden 2026: 573, Shanghai 2026: 801–900
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5-Ankara Üniversitesi, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Leiden 2026: 589, Shanghai 2026: 701–800
6-Ege Üniversitesi, Prof. Dr. Musa Alcı, Leiden 2026: 603, Shanghai 2026: 801–900
7-İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Leiden 2026: 669, Shanghai 2026: 601–700
8-Yıldız Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Eyüp Debik, Leiden 2026: 679, Shanghai 2026: 901–1000
9-Atatürk Üniversitesi, Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Leiden 2026: 730, Shanghai 2026: 801–900
10-İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu, Leiden 2026: 745, Shanghai 2026: 801–900
11-Erciyes Üniversitesi, Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Leiden 2026: 805, Shanghai 2026: 901–1000
12-Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Leiden 2026: 814, Shanghai 2026: 901–1000
13-Dokuz Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Leiden 2026: 824, Shanghai 2026: İlk 1000'de yok
14-Akdeniz Üniversitesi, Prof. Dr. Özlenen Özkan, Leiden 2026: 843, Shanghai 2026: İlk 1000'de yok
15-Marmara Üniversitesi, Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, Leiden 2026: 853, Shanghai 2026: 801–900
16-Çukurova Üniversitesi, Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Leiden 2026: 906, Shanghai 2026: İlk 1000'de yok
17-Fırat Üniversitesi, Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Leiden 2026: 918, Shanghai 2026: İlk 1000'de yok
18-Selçuk Üniversitesi, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Leiden 2026: 937, Shanghai 2026: İlk 1000'de yok
19-Bursa Uludağ Üniversitesi, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Leiden 2026: 960, Shanghai 2026: İlk 1000'de yok
20-Koç Üniversitesi, Prof. Dr. Metin Sitti, Leiden 2026: 975, Shanghai 2026: 701–800
İKİ SIRALAMA ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKTİ
Listede yer alan üniversitelerin Leiden 2026 ve Shanghai 2026 sonuçları arasında belirgin sıralama farkları oluştu. Bilimsel yayın hacmi odaklı Leiden listesinde ilk 1000 içerisinde yer alan bazı devlet üniversiteleri, Shanghai 2026 sıralamasında ilk 1000 listesinin dışında kaldı.
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