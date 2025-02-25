Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci imzasıyla 25 Şubat 2025 tarihli, “Bazı Kulüp ve Toplulukların Etkinliklerinin Durdurulması” adlı resmi yazıda, Türk Ceza Kanunu’nun 154. maddesine göre öğrenci kulüplerin faaliyetlerinin 1 ay süreyle dondurulduğu bildirildi.

TCK 159’a göre öğrenci kulüplerinin etkinliklerinin, “açıkça suç olan bir eyleme teşvik ettikleri” gerekçesiyle dondurulduğu vurgulandı. Öte yandan kulüp yöneticilerinin de görevden alındığı öğrenildi. Öğrenci İşleri Dekanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına resmi talimat da verildi.



BÜ’DE 1 AY SÜREYLE ETKİNLİK YAPMALARI YASAKLANAN 28 ÖĞRENCİ KULÜBÜ VE 6 TOPLULUĞUN ADLARI ŞÖYLE:



Atatürkçü Düşünce, Bilim, bilişim, Briç, Çeviri, Çevre, Dağcılık, Dans, Edebiyat, Eğitim ve Araştırma, Elektroteknoloji, Fotoğrafçılık, Gastronomi ve Degüstasyon, Güzel Sanatlar, Havacılık, Karikatür ve Mizah, Köy ve Kooperatifçilik, Mağara Araştırma, Münazara, Müzik, Oyun, Radyo Boğaziçi, Satranç, Sinema, Sosyal Bilimler, Sosyal Hizmet, Sualtı Sporları, Tarih İncelemeleri.





TCK 154. MADDE NE İÇERİYOR?

TCK 154. maddede, ‘Hakkı olmayan yere tecavüz’ gerekçesiyle, kişiler hakkında 6 aydan 3 yılı hapis veya bin gün para cezası talep edilebiliyor.