Şili yönetimi, ana kara ile Tierra del Fuego adası arasındaki ulaşım sorununu çözmek amacıyla Macellan Boğazı’nın altına inşa edilmesi planlanan bir deniz altı tüneli projesini resmi gündemine aldı. Bölgesel planlama belgelerine göre projenin 2035 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

TÜNEL İNŞA EDİLECEK

Universidad de los Andes inşaat mühendisliği ve yapı uzmanı Francisco Hernández’in paylaştığı verilere göre, Primera Angostura sektöründe inşa edilecek olan 2,3 mil (yaklaşık 3,7 kilometre) uzunluğundaki tünelin mil başına maliyeti 644 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Olası maliyet aşımları ve finansman değişiklikleri hariç tutulduğunda projenin toplam çıplak maliyetinin 1,48 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Uzmanlar, tünel inşaatına başlanmadan önce yaklaşık 2 yıllık mühendislik ve zemin etüdü sürecine ihtiyaç duyulacağını, inşaat aşamasının ise ortalama 6 yıl süreceğini belirtti.

20 METRE ALTINA GÖMÜLDÜ

Planlanan proje, su içinde yüzen bir tüp geçit yerine, deniz tabanının yaklaşık 66 fit (20 metre) altına gömülü bir tünel olarak tasarlandı. Universidad de Magallanes uzmanlarından Jorge Villarroel Ortega, bölgedeki sert hava koşullarının yanı sıra en büyük riskin zemin geçirgenliği olduğunu vurgulayarak, kaya ve toprak yapısının su sızdırma oranını belirlemek için kapsamlı sondaj ve testlerin yapılması gerektiğini ifade etti.