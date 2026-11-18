Konya'nın Meram ilçesinde boğazına fındık parçası kaçan kadın, yardım istemek için koştuğu polis noktasında polis memuru Mehmet Paksoy'un uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Sahibiata Mahallesi'ndeki Gedavet Parkı'nda kuruyemiş yiyen kadının boğazına fındık parçası kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken kadın, yakındaki polis noktasına giderek yardım istedi. Durumu fark eden Paksoy, kadına Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından kadın rahat nefes almaya başladı. Yaşananlar polis noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. "OLAY ANINDA PANİK OLMADAN MANEVRAYI GERÇEKLEŞTİRDİM" İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Paksoy, polis noktasında görev yaptığı sırada kadının nefessiz kalıp kendilerinden yardım istediğini fark ettiklerini söyledi. Heimlich manevrasıyla soluk borusuna sıkışan parçayı çıkardıklarını anlatan Paksoy, "Olay anında panik olmadan manevrayı gerçekleştirdim. Hanımefendi biraz dinlendikten sonra bize teşekkür etti. Biz Heimlich manevrası eğitimleri alıyoruz. Bu tür durumlarda da vatandaşlara yardım ediyoruz." dedi.

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