Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle başvuran bir hastanın boğazından ameliyatla canlı sülük çıkarıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, acil servise gelen hastanın ilk değerlendirmesinde akciğerlerinde olumsuzluk tespit edilmedi.

Detaylı muayenede, ses tellerinin arka kısmında, alt yutağın arka duvarına yapışmış ve kanamaya neden olan canlı bir sülük tespit edildi.

Soluk borusuna kaçma ve ciddi kanama riski nedeniyle genel anestezi altında ameliyata alınan hastanın boğazındaki sülük, uzman doktor Ömer Gönen tarafından çıkarıldı.

Kan tükürme, nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikayetleri ortadan kalkan hasta, operasyonun ertesi günü taburcu edildi.

KÖY ÇEŞMESİNDEN SU İÇMİŞ

Açıklamada, hastanın yaklaşık 3 hafta önce bir köy çeşmesinden su içtiğini ve son 2 haftadır artan yutkunma güçlüğü ile şiddetli solunum sıkıntısı yaşadığını belirttiği ifade edildi.

UZMANLARDAN UYARI

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, özellikle kırsal bölgelerde ve arazide kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtre edilmemiş doğal su kaynaklarından doğrudan su içilmemesi gerektiğini vurguladı.