Artvin'in Hopa ilçesinde uygulama yapan Kemalpaşa Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerine, denizde bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği yönünde ihbar ulaştı.
İhbar üzerine hızla olay yerine geçen trafik polisleri, çevredeki vatandaşların da yardımıyla suya girerek boğulma tehlikesi geçiren şahsı kıyıya çıkardı. Kıyıya alınan kişiye olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.
Yapılan kimlik tespitinde, kurtarılan kişinin Hopa Şehit Piyade Er Nedim Tatar Kışlası'nda asteğmen olarak görev yapan 24 yaşındaki Yusuf Ç. olduğu belirlendi. Ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Asteğmen Yusuf Ç.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.