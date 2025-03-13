İngiltere'deki süpermarket ASDA, 2023 Ağustos ile 2025 Mart arasında satılan Hapello Duyusal Silindiri'ni boğulma riski nedeniyle geri çağırdı. Daily Express'in haberine göre, perakendeci oyuncakların üretim sürecinde küçük bir plastik parçasının sıkışmış olabileceğini ve bunun serbest kalması halinde boğulma tehlikesi oluşturabileceğini duyurdu. İlgili ürünlerin barkodu 5063089161708 ve parti kodu #36 olarak belirtilirken, satın alan müşterilerin ürünü hemen kullanmayı bırakıp, en yakın mağazaya geri getirmeleri istendi. Müşterilere fişe gerek kalmadan tam para iadesi yapılacağı aktarıldı.

Çocuk Kaza Önleme Vakfı, 2 penden küçük her nesnenin çocuklar için boğulma riski oluşturabileceği konusunda ebeveynleri uyardı.

ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE ARZ EDİYOR

Ayrıca, İngiltere'deki oyuncak güvenlik düzenlemeleri, yaşa uygunluk, küçük parça testleri ve mekanik dayanıklılık gibi gereklilikler içeriyor. Ebeveynlere, ürün alırken CE veya UKCA işareti aramaları tavsiye edilirken, internetten satılan ucuz oyuncakların da gerekli güvenlik standartlarına uymadığına dikkat çekiliyor. Her yıl yaklaşık 40 çocuk, boğulma veya tehlikeli maddeler yutma nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Bu tür tehlikeler arasında patlamış mısır, sert şekerler, küçük çikolatalı yumurtalar, şekerlemeler ve bütün üzümler bulunuyor.