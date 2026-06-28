Artvin’in Hopa ilçesi Kopmuş plajı mevkisinde akşam saatlerinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi için kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Kemalpaşa Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, yol kontrolü ve uygulama yaptıkları sırada denizde bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine zaman kaybetmeden hareket eden trafik polisleri, olayın yaşandığı bölgeye ulaştı.

POLİSLER VE VATANDAŞLAR DENİZE ATLADI

Bölgeye varan trafik polisleri ve çevrede bulunan vatandaşlar, akıntıya kapılan kişiyi kurtarmak için denize girdi. Ekiplerin ve vatandaşların ortak müdahalesi sayesinde denizden çıkarılan genç, güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, kıyıya çıkarılan gence ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

ASTEĞMENİN TEDAVİSİ HASTANEDE SÜRÜYOR

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kişinin, Hopa Şehit Piyade Er Nedim Tatar Kışlası'nda asteğmen olarak görev yapan 24 yaşındaki Yusuf Ç. olduğu belirlendi. Hastanede müşahede altına alınan Asteğmen Yusuf Ç.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.