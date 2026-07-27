Balıkesir’de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi dronla tespit edilerek kurtarıldı.
Olay, dün öğle saatlerinde Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'ndeki Büyük Bakraç mevkisinde meydana geldi. Denizde bir kişinin çırpındığını ve boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekiler, yardım çağrısında bulundu.
Bu sırada bölgede dron uçuran İlker Ceylan, denizdeki kişinin yerini havadan tespit etti. Ceylan, drondan aldığı görüntüler aracılığıyla sahilde bulunan vatandaşları yönlendirerek kurtarma çalışmalarına destek verdi.
Kısa sürede ulaşılan ve suya battığı belirtilen kişi, çevredekilerin müdahalesiyle denizden çıkarılarak kıyıya getirildi.
Kimliğinin Salih D. olduğu öğrenilen vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Salih D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan, boğulma tehlikesi geçiren kişinin dronla tespit edilerek kurtarıldığı anlar, dron kamerasına saniye saniye yansıdı.