Yaz aylarında Türkiye'nin en kötü sınavları arasında yer alan boğulma vakalarında acı haberler peş peşe geldi; Şanlıurfa, Mersin ve İstanbul'da suya giren 4 kişi boğuldu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Kasımkuyu Mahallesi'ndeki baraj gölü civarında ailesiyle piknik yapan 10 yaşındaki Mesut Can Polat, suya düşen topunu almak isterken suda kayboldu. Durumu gören amca Naif Polat (30), suya girerek yeğenini kurtardığı sırada gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Bozova Bot Komutanlığı, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin çalışması sonucu Polat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki Alibey Barajı'na yeğeniyle giden İsmail Deliduman (65), bir süre sonra serinlemek için suya girdi.

Deliduman'ın suda kaybolması üzerine yeğeni polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye su altı arama ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarının ardından İsmail Deliduman'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Deliduman'ın cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde, yüzmek için denize giren 6 öğrenciden 2'si boğuldu, biri hastaneye kaldırıldı.

Kapızlı mevkisindeki Maliye Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlik için ilçeye gelen Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden bazıları denize girdi.

Çocuklardan 6'sının bir süre sonra çırpınmaya başladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görevli cankurtaranların müdahalesiyle öğrencilerden 3'ü kurtarıldı, 3'ü ise akıntıya kapıldı.

Arama kurtarma çalışması sonucu sudan çıkarılan Mehmet Erdem Akdeniz (17) ve Cemal Emre Kurt (17) ambulansla Silifke Devlet Hastanesine, Sahil Güvenlik ekiplerinin ulaştığı Alperen Bayraktar (17) ise özel hastaneye götürüldü.

Tedaviye alınan Akdeniz ve Kurt kurtarılamadı, durumu ağır olan Bayraktar ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer 3 öğrenci ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Soruşturma başlatıldı

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi'nden gelen 75 öğrencinin katıldığı etkinlikte görevlilerin uyarılarına rağmen 6 öğrencinin güvenlik şeridini aşarak açığa çıkması sonucu boğulma tehlikesi yaşanmıştır. Görevli cankurtaranların müdahalesiyle 3 öğrenci kurtarılmış, 3 öğrenci ise akıntıya kapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Denizden çıkarılan öğrencilerden 2'sinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, 1'inin tedavisinin sürdüğü, 3'ünün ise taburcu edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı öğrencimize acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç Valiliğimizce takip edilmektedir."