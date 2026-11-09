İngiltere'nin Manchester kentindeki AO Arena'da 7 Kasım gecesi yapılan Britanya tüy sıklet unvan maçında, Zak Miller'ın başında oluşan büyük şişliklere rağmen karşılaşmanın 10. raunda kadar sürmesi tepki topladı. Gully Powar ile kazara kafa kafaya çarpışan 29 yaşındaki boksörün maçı, doktorun ikinci kontrolünün ardından durduruldu.

Queensberry Promotions tarafından düzenlenen ve DAZN'dan yayımlanan karşılaşma, Joshua Buatsi-Willy Hutchinson maçının ön kartında yer aldı. Uzun süre biseps sakatlığı nedeniyle ringlerden uzak kalan Miller, 24 yaşındaki Powar'ın baskısına kontra yumruklarla karşılık verdi.

İLK MUAYENEDE DEVAM KARARI ÇIKTI

Yedinci raunddaki kazara kafa çarpışmasının ardından Miller'ın sol kaşının üzerinde büyük bir şişlik oluştu, sağ gözünün üstü ise yarıldı. Dokuzuncu raundda alnının diğer tarafında ikinci bir hematom belirdi.

Doktor, muayenesinin ardından karşılaşmanın sürmesine onay verdi. Acı çeken Miller da maçın durdurulmaması için ısrar etti. Ancak 10. raundda boksörü ikinci kez kontrol eden doktor, hakem Mark Lyson'a karşılaşmayı bitirmesini tavsiye etti ve maç durduruldu.

Yaralanmalar yumruklardan değil, kazara kafa darbesinden kaynaklandığı için sonuç puan kartlarıyla belirlendi. Powar, 96-95, 97-95 ve 96-94'lük puanlarla teknik oy birliğiyle kazanarak Britanya tüy sıklet şampiyonu oldu.

“ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜSÜ BU”

DAZN sunucusu Ade Oladipo, yayında Miller'ın yaralanması için “Boksta birçok hematom gördüm ama bu, şimdiye kadar gördüğüm en kötülerinden biri” dedi. Eski dünya şampiyonu Carl Frampton ise “Şimdiye kadar gördüğüm en kötüsü bu” sözleriyle Miller'ın çok acı çektiğini belirtti.

Sosyal medyada da karşılaşmanın daha erken durdurulması gerektiği yönünde tepkiler paylaşıldı. Bir kullanıcı, “Doktorun ilk muayenede maçı durdurması gerekirdi, bu yaralanmalar korkunç görünüyor” ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı da Miller'ın köşesinin ve doktorun daha önce müdahale etmemesini eleştirdi.