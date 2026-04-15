Olay, 4 Nisan Cumartesi günü İstanbul'un Büyükçekmece İlçesi Sinanoba Mahallesi'nde yaşandı. Özel bir sitede ikamet eden iki şahıs, tenis oynamak istedi. İddiaya göre sitenin güvenlik personeli de şahıslara izin vermedi.

Gece saat 23:58'de güvenlik personelinin durduğu kulübeye gelen şahıslar, tekme tokat saldırdı. İki kişiyle yerde boğuşan güvenlik personeli öldüresiye dayak yedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırının ardından iki şahsın kaçtığı görüldü.

'LİSANSLI BOKSÖR İSE NANEYİ YEDİ'

'Büyükçekmece Anlık' Instagram sayfasının paylaştığı görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu. Kullanıcılar şu yorumları yaptı:

- Tebrikler, kişi başı +150 bin TL manevi, + maddi zarar tazminatı + kamu görevlisi olduğu için ceza artışı+ boksör kardeşimiz lisanslı ise naneyi yedi demektir. Şu olayı yaşamak her güvenlik görevlisinin hayalidir. 2 senede kazanacağı parayı 1 dakikada kazandı.

- Güvenlik kardeşim o tazminatla güzel bir araba alırsın, şöyle düşün 2-3 yumruk atmayı beceremeyen elemandan yumruk yedin sonra keyfine bakıyorsun kamera da var kafa rahat.

- Bu adam keyfinden mi açmıyor yönetim demiştir açmamıştır. Garibana mı yetiyor gücünüz gitsenize yönetime madem onlara saldırın bu adam açsa işinden olacak açmasa siz gibi adamlarla uğraşacak, ne istediniz adamdan.

- Normal vatandaş olsalar saldırı ve kasten yaralamadan ceza almaları lazımdı ama boksör oldukları için daha fazla ceza alacaklar bu arada.

- Güvenlik görevlisi basit bir mesleki görmemek lazım mahkeme kamu görevlisi olarak görülüyor çünkü TCK 5188 polisler gibi yasası var ama bizim ülkede normal görülüyor, normal vatandaşlar mahkemeye düşünce anlıyorlar oda ayrı bir durum.

- 5188 özel güvenlik kanunu gereği özel güvenliğine saldırmak kamu görevlisine saldırmakla eş değerdir. Hapis cezası hayırlı olsun.

- Ben size diyeyim hiçbir şey olmayacak can güvenliği gerekçesi ile güvenliği kovacaklar. Bu kişiler zaten zengin tipler, 12 saat molasız çalışan güvenliğe olacak olan tam bir köle sistemi.