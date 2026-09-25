Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Hatice Akbaş, altın madalya kazandı.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Hatice, kadınlar 51 kiloda İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez ile karşılaştı.

Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele veren Hatice, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli boksör, büyüklerde Avrupa'da ilk altın madalyasını elde etti.

MADALYAYI BABASINA TAKTI

Başkent Sofya'daki organizasyonda düzenlenen törende milli sporcuya altın madalyasını Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu verdi.

Töreninin ardından Hatice Akbaş, "Bu madalyayı en çok sen hakettin canım babam." diyerek madalyayı babası Kerem Akbaş'ın boynuna taktı.