Uzun süredir aşk yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök, ilişkilerini evlilik yolunda yeni bir aşamaya taşıdı. Şubat ayında aldığı evlilik teklifiyle mutluluğunu paylaşan Uluğ, sevgilisiyle aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.
Çiftin nişan gecesinden kareler sosyal medyada büyük ilgi görürken, geleneksel tuzlu kahve anı da dikkat çekti.
EVLİLİK TEKLİFİNİN ARDINDAN NİŞAN HEYECANI
Müzisyen Asil Gök'ün Şubat ayında yaptığı sürpriz evlilik teklifine "Evet" diyen Derya Uluğ, bu kez yüzük heyecanı yaşadı.
Yakın çevrenin katıldığı törende çift, ailelerinin huzurunda nişan yüzüklerini taktı. Mutlu anlar davetlilerin sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçileriyle paylaşıldı.
TUZLU KAHVEYİ ÇOK BEĞENDİ
Nişan töreninde gelenek haline gelen tuzlu kahve ikramı da renkli anlara sahne oldu. Derya Uluğ'un kendisine hazırlanan bol tuzlu kahveyi içtikten sonra "Mis gibi" demesi davetlileri güldürdü.
O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, çiftin hayranlarından çok sayıda yorum geldi.
ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK MESAJI
Derya Uluğ ve Asil Gök, nişan karelerini sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşımla yayınladı.
Çifte aralarında Demet Akalın, Emre Altuğ, Buray, Murat Dalkılıç gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda ünlü isim tebrik mesajlarıyla destek verdi.
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