Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayı dış ticaret verilerini basın toplantısıyla açıkladı.
İhracat martta yüzde 3,2 artışla 23,4 milyar dolara yükseldi. Bolat, böylece tarihin en yüksek ikinci martt ayı ihracat rakamının gerçekleştiğini belirtti.
Yıllıklandırılmış ihracat yüzde 2,1 artışla 263,4 milyar dolara yükseldi. Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştığını söyledi.
DIŞ TİCARETTE AÇIK YÜZE 0,5 DÜŞTÜ
İthalat yüzde 2,3 artışla 30,7 milyar dolara yükseliş gösterdi. Dış ticaret açığı martta yüzde 0,5 azalış göstererek 7 milyar 267 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 0,7 puan artışla yüzde 76,3'e yükseldi.
"ABD TARİFELERİNİ MAYS ORTSINDA KONUŞACAĞIZ
Bakan Bolat, Türkiye için uygulanan ilave vergi meselesini mayıs ayı ortasında ABD'ye yapılacak ziyarette konuşacaklarını belirtti.
Bolat, yaz aylarında fiyatların daha makul gelmesiyle enflasyonun bir miktar daha gerileyeceğini dile getirdi.