Çin yönetimi, füze denemesinin yıllık askeri eğitim programının bir parçası olduğunu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığını savundu. Ancak test, başta Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda olmak üzere bölge ülkelerinde endişeyle karşılandı. Yetkililer, Çin'in artan askeri faaliyetlerinin bölgesel güvenlik açısından daha fazla şeffaflık gerektirdiğini ifade etti.

PASİFİK'TEKİ TEST DİKKAT ÇEKTİ

Çin devlet medyasına göre füze, belirlenen saatte nükleer denizaltıdan başarıyla fırlatıldı ve önceden belirlenen uluslararası sulardaki hedef bölgeye ulaştı. Fırlatmanın uluslararası kurallara uygun şekilde gerçekleştirildiği belirtilirken, füzenin düştüğü noktanın tam konumu paylaşılmadı. Uzmanlar, bunun Çin'in deniz tabanlı nükleer kuvvetlerini geliştirme sürecinde önemli bir gösteri olduğunu ifade ediyor.

Askeri analistler, bu tür denemelerin yalnızca füzenin performansını değil, denizaltının operasyonel kabiliyetini ve uzun menzilli caydırıcılık kapasitesini de test ettiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle söz konusu fırlatma, Çin'in deniz kuvvetleri açısından stratejik önem taşıyor.

BÖLGE ÜLKELERİNDEN TEPKİ GELDİ

Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda test öncesinde bilgilendirildiklerini açıklasa da, füze denemesinin bölgedeki güvenlik dengeleri açısından kaygı verici olduğunu belirtti. Özellikle Pasifik'te artan askeri hareketliliğin yeni gerilimlere yol açabileceği uyarısı yapıldı. Çin ise testin rutin bir faaliyet olduğunu yineleyerek uluslararası kamuoyunun "aşırı yorum yapmaması" gerektiğini savundu.

Günümüzde Çin, denizden fırlatılabilen uzun menzilli füze kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlara göre bu testten elde edilen veriler, ülkenin yeni nesil nükleer denizaltıları ve deniz konuşlu füze sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılacak.