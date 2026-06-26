Amerika Birleşik Devletleri’nin en kurak bölgelerinden biri olan Utah’ta, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Price Nehri, bilim insanlarının sıradışı projesi ve doğanın en yetenekli mühendisleri olan kunduzlar sayesinde yeniden hayata döndü.

Kuraklık nedeniyle yatağı kuruyan, balık ölümlerine sahne olan ve çevresindeki orman yangını riskini artıran nehir için 2019 yılında Utah Üniversitesi’nden araştırmacılar ezber bozan bir hamle yaptı.

Yüksek lisans öğrencisi Emma Doden liderliğindeki ekip, bölgeye kunduzları yerleştirerek nehrin kaderini değiştirecek bir ekolojik canlandırma projesi başlattı.

KUNDUZLARIN İNŞA ETTİKLERİ SETLER İŞE YARADI

Altı yıl gibi kısa bir sürede imkansızı başaran kunduzlar, nehir üzerinde inşa ettikleri setler ve barajlarla su akışını düzenlemeyi başardı. Kunduzların kurduğu bu doğal barajlar, nehir yatağının belirli bölgelerinde yapay göletler ve sulak alanlar oluşturdu.

Bölgede şiddetli kuraklık yaşanırken ve nehrin diğer kısımları kururken, bu göletler balıklar ve diğer vahşi hayvanlar için hayati birer sığınak haline geldi. Proje sayesinde suyun kalitesi artarken, balık popülasyonu sağlıklı düzeylere ulaştı, topraktaki besin değerleri yükseldi ve bölgedeki yangın tehlikesi ciddi oranda azaldı. Bir dönem can çekişen Price Nehri, bugün hem doğanın dengesine kavuştu hem de turistler ile balıkçıların akın ettiği popüler bir cazibe merkezi haline geldi.