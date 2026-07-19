İlk balık ölümleri Aralık 2025'te Larairu Lagünü çevresinde görülürken, ilerleyen aylarda olay kıyı şeridinin farklı noktalarına yayıldı. Bölge sakinleri, deniz suyunun zaman zaman bulanıklaştığını, kükürdü andıran keskin bir koku yayıldığını ve çok sayıda deniz canlısının kıyıya vurduğunu aktarıyor.

BALIKLARDA İLGİNÇ BELİRTİLER GÖRÜLDÜ

Bölge halkı, kıyıya vuran resif balıklarının bazılarında şişmiş gözler, deri hasarı ve renk değişimleri olduğunu bildirdi. Aylar içinde ölen deniz canlılarının sayısı hızla artarken, birçok aile geçimini sağladığı balıkçılığı durdurmak zorunda kaldı.

Yetkililerin yaptığı ilk incelemelerde deniz suyunda ağır metallere rastlandı. Ayrıca su kimyasında anormal değişiklikler ve alg çoğalmasına işaret eden bulgular tespit edildi. Ancak bilim insanları, bunların tek başına ölümlerin kesin nedeni olduğunu söylemek için henüz yeterli kanıt bulunmadığını belirtiyor.

HALK SAĞLIĞI İÇİN UYARI YAPILDI

Bölgede yaşayan bazı kişiler, denize girdikten veya balık tuttuktan sonra cilt tahrişi ve solunum sorunları yaşadıklarını bildirdi. Bunun üzerine Papua Yeni Gine Balıkçılık Bakanlığı, yeni test sonuçları açıklanana kadar bölgeden balık tutulmaması ve deniz ürünlerinin tüketilmemesi çağrısında bulundu.

Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor. Son analizlerde bazı balık dokuları ile su ve tortu örneklerinde ağır metallere rastlanmasına rağmen, kitlesel balık ölümlerine tam olarak neyin yol açtığı henüz netlik kazanmadı. Bu nedenle New Ireland kıyılarında balık avlanmaması ve deniz ürünlerinin tüketilmemesi yönündeki uyarılar devam ederken, bölgeden yeni numuneler alınarak incelemeler sürdürülüyor.