Yaklaşık 22,7 ton ağırlığında arı kovanı taşıyan 18 tekerlekli TIR'ın virajı alamayarak devrilmesi sonucu binlerce kovan zarar gördü. Kaza sonrası milyonlarca arı serbest kalırken, Orange County Acil Durum Yönetimi ekipleri olay yerine sevk edildi. Yetkililer, arıların yoğunlaştığı bölgelere yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.

ARICILAR OLAY YERİNE ÇAĞRILDI

Kazanın ardından bölgedeki profesyonel arıcılar ve gönüllüler seferber oldu. Uzmanlar, kraliçe arıların bulunduğu kovanları koruyarak sürülerin yeniden toplanmasını sağlamak için çalışma başlattı. Arıların doğal içgüdüleri sayesinde zamanla kraliçe arıların etrafında yeniden kümelenmesi beklendiği belirtildi.

KOVANLAR YENİDEN TAŞINDI

Hasar gören kovanlar vinç ve başka araçların yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kurtarılabilen kovanlar yeni taşıma araçlarına yüklenerek yakındaki bir bal çiftliğine götürüldü. Yetkililer, arıların önemli bir bölümünün yeniden kovanlarına dönmesinin beklendiğini açıkladı.

ÇALIŞMALAR SAATLERCE DEVAM ETTİ

Acil durum ekipleri ile arıcıların koordineli çalışması saatler boyunca sürdü. Yetkililer, kazada ciddi yaralanma yaşanmadığını bildirirken, olay yerinde bulunan bazı görevlilerin ve görüntü almaya çalışan kişilerin arı sokmalarına maruz kaldığı aktarıldı. Bölgedeki yoğun arı hareketliliğinin kontrol altına alınmasının ardından uyarıların kademeli olarak kaldırılacağı ifade edildi.