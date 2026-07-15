Texas A&M Üniversitesi'nin 10 Temmuz'da duyurduğu ve Scientific Reports dergisinde yayımladığı araştırma, istilacı Berberi koyunu sürülerinin ölümcül solunum yolu bakterilerini herhangi bir belirti göstermeden taşıyabildiğini ortaya koydu.

HASTALIK FARK EDİLMEDEN YAYILIYOR

Araştırmada, Teksas'ın farklı bölgelerinden incelenen yüzlerce audadın bir bölümünde hastalığa neden olan bakterinin DNA'sına rastlandı. Ayrıca hayvanların yarısından fazlasının bu bakterilerle daha önce karşılaştığını gösteren antikorlar taşıdığı belirlendi. Özellikle genç bireylerin çevreye daha fazla bakteri saçabildiği ifade edildi.

Uzmanlara göre en büyük sorun, istilacı koyunların hasta görünmemesi. Bu nedenle aynı yaşam alanını paylaşan yerli büyükboynuzlu koyunlar, farkında olmadan ölümcül bakterilerle temas edebiliyor.

SAYILARI HIZLA ARTTI

Kuzey Afrika kökenli audadlar, avcılık amacıyla onlarca yıl önce Teksas'a getirildi. Zamanla kontrolden çıkan popülasyonun bugün yaklaşık 30 bin bireye ulaştığı tahmin ediliyor. Bu hayvanlar yalnızca besin kaynakları için yerli türlerle rekabet etmiyor, aynı zamanda ölümcül hastalıkların yayılmasına da neden oluyor.

Araştırmacılar, yerli büyükboynuzlu koyunların korunabilmesi için istilacı koyunların yakından izlenmesi ve hastalığın yayılmasını azaltacak yeni yönetim stratejilerinin uygulanması gerektiğini vurguluyor.